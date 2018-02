Santa Fe se destaca por la alta tasa de donación de órganos

Las 77 donaciones de órganos logradas el año pasado permitieron a nuestra provincia alcanzar una proporción de 22,3 donantes por millón de habitantes (DPMH), comparable con los países más avanzados del mundo en la materia, superando a tasas como las de Suecia, Holanda, Canadá, Cuba y Alemania, entre otros que ostentan avanzados sistemas de salud, políticas sociales y educación.La información, suministrada por el Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos y Tejidos (Cudaio), surge de la base de datos internacional irodat.org (International Registry on Organ Donation and Transplantation).España es, desde hace muchos años, la nación con más donación, con casi 44 DPMH. Luego se destacan Croacia, Portugal y Bélgica. El dato notable que surge de estos registros es que solo 10 países del mundo consiguen una tasa de donación mayor a la de Santa Fe. Además de los cuatro mencionados, figuran Estados Unidos, Francia, República Checa, Austria, Finlandia e Italia.El índice, que se obtiene dividiendo la cantidad de donaciones por la población de un país o región, ofrece una dimensión del desarrollo de la donación en cada sociedad en particular.El director de Cudaio, Martín Cuestas, expresó que “por lo general, los altos índices de donación se dan en coincidencia con un desarrollo avanzado de la medicina de trasplante, abordajes eficientes en la educación y campañas públicas, cultura de la donación voluntaria de sangre, presencia de otras conductas de convivencia ciudadana, entre otros factores, tal como acontece con el trabajo que desarrolla Incucai en tales materias"."En Santa Fe tratamos de abordar todos esos aspectos –prosiguió Cuestas– y lo hacemos pensando siempre en acortar la espera de los miles de pacientes que necesitan un trasplante. La diferencia no es irrelevante, ya que con más donación se salvan más vidas y se logra una mejor calidad de vida de los trasplantados. No es lo mismo para un paciente renal en diálisis, por ejemplo, esperar dos meses por su trasplante en lugar de varios años”.EL INCREMENTOSanta Fe alcanzó en 2017 la marca histórica de 22,3 donantes por millón de habitantes. A nivel nacional, dos de cada 15 donantes provinieron de nuestra provincia (el 13% del total de donantes argentinos, que fueron 593). Los 77 procesos de donación realizados el año pasado permitieron que 203 pacientes recibieran su implante. La mayoría de ellos lo hicieron en centros trasplantológicos también localizados en Santa Fe. El promedio fue de 2,64 órganos implantados por cada proceso de donación.Cuestas aclaró que “el incremento de los procesos de donación se viene dando desde fines de 2011, cuando en el Cudaio, bajo la dirección de Pablo Maidana, se implementó la estrategia Hospital Donante. En consecuencia, los principales hospitales públicos de Santa Fe fueron formando profesionales y equipos para detección y coordinación de donaciones potenciales, e incorporando protocolos con vistas a que la procuración de órganos y tejidos pase de ser una situación excepcional a una rutina hospitalaria”.“Este acierto de Incucai redundó no solo en una mayor cantidad de donantes sino también en una mejor calidad de los procesos, con reducción de tiempos de ablación y traslado, y más órganos extraídos en cada proceso. El beneficio para los pacientes en espera es evidente: más y mejores trasplantes”, agregó.Por último, Cuestas destacó que “una vez consolidados los principales hospitales donantes, el desafío fue elevar el techo de los procesos posibles incorporando a otros efectores de la provincia. En años recientes, lo logramos sumando a los hospitales de Venado Tuerto y Rafaela a la práctica cotidiana de la procuración. Y luego, desde 2016, Cudaio viene trabajando en un programa de integración de los efectores privados a las actividades de donación, cuyos resultados fueron evidentes en 2017, con un significativo aporte de 24 procesos del total de 77”.2017 FUE RECORD DETRASPLANTES EN ARGENTINAEl año pasado hubo 593 donaciones de órganos a nivel nacional, lo que permitió 1.487 trasplantes en todo el país.Sin haber sido el año con la mejor tasa, los 13,5 donantes por millón de habitantes de la Argentina en 2017 representaron un incremento con respecto a los 11,8 de 2016 y permitieron lograr la marca histórica de cantidad de personas trasplantadas, superando la de 1.457 durante 2012. Las jurisdicciones más destacadas por su índice de donación fueron Capital Federal, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán.La lista de espera nacional se ha mantenido en, aproximadamente, 8.000 personas.