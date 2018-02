Narváez, en Madryn ante Vargas

El chubutense Omar "Huracán" Narváez se presentará hoy en la ciudad de Puerto Madryn frente al venezolano Jesús Vargas, luego de la postergación de su pelea mundialista frente al sudafricano Zolani Tete. La velada se iniciará alrededor de 21 en el Palacio Junior del Club Social y Deportivo Madryn, donde Narváez subirá al ring cerca de la medianoche, con televisación de TyC Sports.Narváez y Vargas volverán a verse las caras tal como lo hicieron en febrero de 2016, cuando el chubutense venció por nocaut técnico y se quedó con el título latino Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Tras su triunfo del 14 de octubre pasado ante el ruso Nikolai Potapov, Narváez (47-2-2, con 25 KOs) quedó como rival mandatario de Tete (26-3, con 21 KOs), que viene de noquear en apenas once segundos a su compatriota Siboniso Gonya en el SSE Arena de Belfast, en la primera defensa de su título. Sin embargo, el 15 de enero, el sitio especializado "Boxing Scene" publicó la confirmación del manager de Tete, Mla Tengimfene, respecto de una lesión muscular del boxeador sudafricano, mientras corría en la arena. Ese combate, según trascendió, se realizaría el próximo 21 de abril en Belfast, con el título Gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en juego.La ilusión de Narváez, a sus 42 años, era lograr ser el único argentino en ser campeón mundial en tres categorías diferentes, ya que durante su carrera tuvo los cetros mosca y supermosca de la OMB. En este contexto, Narváez peleará a diez rounds frente a Vargas, a quien definió como un boxeador "grande, alto, largo, guapo y digno". "Siempre da pelea, no se entrega nunca. Hace poco peleó con ‘Cotón` Reveco, otro de los campeones mundiales que tiene la República Argentina", explicó. Y agregó: "Con Osvaldo Rivero decidimos buscar pelea para no achancharnos. Barajamos varios nombres. Habíamos buscado un zurdo para ir adecuándonos a nuestro rival (Zolani Tete). El único que contestó y estaba listo para pelear era Jesús Vargas. Contento porque vamos a pelear y nos mantenemos en actividad".El excampeón del mundo y ahora promotor de boxeo, el estadounidense Oscar de la Hoya, anunció el segundo combate entre el mexicano Saúl Canelo Alvarez y el kazako Gennady Golovkin. El fundador y hombre fuerte de la empresa Golden Boy Promotions aprovechó Twitter para hacer informar sobre el pleito, que será el 5 de mayo y todavía no tiene sede confirmada. Golovkin y Álvarez protagonizaron una gran pelea el 16 de septiembre, la que fue un controvertido empate por parte de los jueces. Con el resultado, el kazako retuvo los títulos de campeón del peso mediano versiones Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial (AMB) y Consejo Mundial (CMB) y ahora en el segundo combate ambos buscarán definir quién es el mejor boxeador de peso mediano de la actualidad. Golovkin, de 35 años, tiene una marca de 37-0-1, con 33 nocauts y Alvarez, de 27 años, dejó su registro en 49-1-2, 34 triunfos por la vía rápida.