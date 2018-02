Unión debuta en Chaco

Este fin de semana se reanudará la segunda parte del Torneo Federal A. Por un lado, Unión de Sunchales, de gran cierre de la primera fase el año pasado, debutará esta noche desde las 21:30 en Resistencia ante Sarmiento, por la 1ª fecha de la segunda fase, Zona B, donde tendrá como objetivo luchar por el ascenso directo al Nacional B. El árbitro del encuentro será el santiagueño Martín Acosta.En las últimas horas se confirmó que Cristian Gaitán, quien se había sumado al Bicho Verde a comienzos de temporada, no continuará en el club y será jugador de General Díaz de la primera división de Paraguay. La operación se realizó de común acuerdo entre las partes y a cambio de un monto de dinero, ya que el volante estaba vinculado con Unión por un contrato profesional. Más allá de que "Bocacha" no era un habitual titular en el armado de Adrián Tosetto, sí era una importante pieza de recambio que veía acción en la mayoría de los encuentros. Y aunque la dirigencia había adelantado que no iba a hacer incorporaciones, ya sobre el cierre del libro de pases, los dirigentes abrocharon un par de caras nuevas como para que no quede tan corta la plantilla. Se trata de Lucas Comachi, un volante de 24 años que viene de jugar en Boca Juniors y Colón de Santa Fe, y de Julián Miranda, volante de 21 años nacido futbolísticamente en Unión y que luego hizo inferiores afistas en San Lorenzo de Almagro, Tigre y Atlético de Rafaela.En cuanto a lo futbolístico, el elenco de Adrián Tosetto llega muy bien al estreno, ya que hace unos días dejó en el camino a Las Parejas por la Copa Argentina con un global de 5 a 1 y viene de ganarle el partido de ida como local 1 a 0 a Sportivo Belgrano por un lugar en los 32avos de final. En cuanto al probable equipo titular, el Chino no realizaría modificaciones en relación a este cotejo, con lo cual el Bicho verde alistaría esta noche a Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Augusto Alvarez; Pablo Gaitán, Diego Cálgaro, Marcos Fernández y Nicolás Vittarelli Góngora; Martín Comachi y Facundo Cabral.Por la Zona A se enfrentarán el domingo Gimnasia de Mendoza vs. Ferro de La Pampa, Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Roca, Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Universitario de San Luis y Alvarado de Mar del Plata vs. Desamparados de San Juan. Por la Zona B, anoche jugaban Central Córdoba de Santiago vs. Crucero del Norte, mientras que mañana lo harán Chaco For Ever vs. Defensores de Belgrano (VR) y Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Tiro.Mientras tanto, este domingo Libertad comenzará su participación en la Reválida, un desafío más que complicado para los dirigidos por Carlos Trullet, ya que deberán sacar muchos puntos para mantener la categoría. El Cañonero estará debutando mañana en el Plácido Tita, por la Zona C, ante Las Parejas desde las 18 y con el contralor de Nahuel Viñas, de Alcorta. Los otros partidos del grupo son estos: Depro vs. Douglas Haig y Atlético de Paraná vs. Gimnasia de Concepción.