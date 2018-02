Djokovic volvió a operarse

Los casi seis meses de inactividad parecen no haber sido suficientes para que Novak Djokovic logre dejar atrás los problemas físicos. Luego de su regreso en el Abierto de Australia, el serbio ex número uno del mundo habría sido operado de su muñeca derecha para intentar encontrar una solución definitiva a los problemas en el codo que lo obligaron a una primera intervención a mediados de 2017. El serbio de 30 años viajó la última semana a Praga para consultar a un especialista en codo, ante las molestias que se incrementaron en su regreso al circuito para el primer Grand Slam del año, según informó el sitio español puntodebreak. En las últimas horas, Nole fue visto en Basilea, saliendo de la clínica Muttenzer con la mano completamente vendada. Y si bien no hubo ninguna comunicación oficial de parte del tenista ni de su entorno, se especula con que podría ser producto de la cirugía a la que se habría sometido. Según cuenta el diario suizo Blick en su edición web, el serbio se operó en secreto de lo que podría ser un hueso flotante o una pequeña astilla de hueso de su muñeca derecha, que podrían ser la causa de esos dolores en el codo a la hora de golpear. Luego de su participación en Wimbledon 2017, donde abandonó en los cuartos de final tras perder el primer set con Tomas Berdych, Djokovic le dijo adiós a la temporada para someterse a una cirugía en el codo derecho. Tras las dudas, ahora se abre un interrogante sobre cómo serán los próximos meses del ex número uno del mundo.