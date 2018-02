Sin brasileños tras el retiro de Felipe Massa

Por primera vez en décadas, Brasil no tendrá a ningún piloto en la grilla de la Fórmula 1 en 2018.La retirada de Felipe Massa ha dejado a un país predominante en la historia de la competición sin representación y no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo debido a la falta de apoyo y de pilotos que tengan suficiente talento para dar el salto a la categoría reina del automovilismo.El expiloto de Williams manifestó su decepción por la ausencia de brasileños en la Fórmula 1 después de tener una extensa presencia en la categoría."Por supuesto que estoy decepcionado. Mi país es una parte integral de la Fórmula 1 con pilotos como Senna, Piquet y Fittipaldi, y es un honor haber formado parte de ello. Lo que me preocupa es que no hay señal de que otro piloto vaya a llegar pronto. La situación económica en Brasil juega un papel, pero no es el único problema", explicó Massa."Felipinho" señaló a la estructura deportiva del deporte motor en Brasil como uno de los motivos principales de la ausencia de ese país en la Fórmula 1 y en ese sentido sugiere "la creación de un campeonato nacional de Fórmula 4 para ayudar a los pilotos a ganar experiencia"."No hay nada que los prepare para dar el salto del karting a los monoplazas y lamentablemente no hay categorías nacionales que los preparen para correr en Europa, que sigue siendo el lugar que ofrece las mayores oportunidades para progresar”, señaló."Hoy, cuando veo la Fórmula 4 en tantos países, creo que Brasil necesita un campeonato. Tenemos un nuevo presidente en la Federación Brasileña de Automovilismo, así que espero que pueda hacer algo para los jóvenes", concluyó Massa.