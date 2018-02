Quieren saber el estado de los vehículos del Municipio

Los concejales de Cambiemos, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, presentaron un pedido de informes sobre el estado del parque automotor y de maquinarias pesadas municipal, con el fin de contar con información precisa que detalle principalmente el estado en el que se encuentran y si cuentan o no con la Revisión Técnica Vehicular, la cual es exigida por la Ley de Tránsito Nacional como condición obligatoria para cualquier vehículo para circular.

El pedido de informes hace foco en el conjunto de maquinarias pesadas de propiedad municipal y que actualmente prestan servicios en las diferentes áreas, como así también en las maquinarias que no están operativas, pidiendo además que se informe si estas son reemplazadas por maquinarias privadas, y en tal caso, cuantas horas prestan servicio y cuál es el costo de la hora del alquiler de dichas máquinas

Sagardoy expresó que “es necesario contar con datos precisos sobre cantidad y estado de los vehículos con los que cuenta el Municipio, ya que representan un capital importante para la ciudad. Nos llegaron comentarios de que muchos vehículos y maquinarias pesadas están en arreglo desde hace mucho tiempo y hay áreas en donde más del 60% de los vehículos están parados esperando que se los repare”.

Por su parte, Viotti manifestó “muchas veces podemos ver el mal estado de algunos vehículos, con el riesgo que esto implica para los mismos empleados que se movilizan en ellos; el Estado debe ser el primero en respetar las leyes, de la misma manera que se le exige a los vecinos. Además, cuando una maquinaria se rompe normalmente es reemplazada por otra similar que se subcontrata, y queremos analizar si en algunos casos no sería más conveniente y menos costoso incorporar maquinaria nueva”.

En busca de un estado más transparente y una utilización más eficiente de los recursos, este pedido de informes se suma al pedido anterior presentado también por ambos concejales, en el que se hacía referencia a otro tema sensible como el de cooperativas que prestan servicios al Municipio.