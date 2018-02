Williner invertirá más de U$S 20 millones

La empresa rafaelina Sucesores de Alfredo Williner S.A. anunció ayer que prepara un plan de inversiones de U$S 20 millones de dólares en su planta industrial de Bella Italia con el objetivo de "elevar su nivel de competitividad" en un escenario "difícil" que atraviesa el sector de la lechería en el país. Al mismo tiempo, reiteró una vez más que no dará marcha atrás con su decisión de "desactivar" el establecimiento fabril que funciona en la localidad de Suardi a pesar de los contactos y gestiones efectuadas desde distintos niveles del Estado.Williner, que se define como "una empresa argentina que opera desde hace 90 años en el país, gestionando con responsabilidad y procurando crecer sustentablemente", divulgó un comunicado en el que anunció sus planes de inversión. "En función de la información que ha trascendido en diferentes medios, respecto al futuro cierre de la planta que Williner posee en la ciudad de Suardi, la empresa considera necesario informar a la comunidad en general, en línea con lo expresado en un comunicado anterior, que viene realizando un proceso de profundo análisis e implementación de una estrategia de negocio, que le permita lograr el nivel de competitividad necesario para un desarrollo sustentable en el tiempo".En este marco, la empresa "priorizará las ubicaciones cuya tecnología permita un desempeño competitivo, y en este sentido la planta radicada en la localidad de Suardi, se verá inmersa en un plan de desactivación". Además, ratificó que "no está en peligro ningún puesto de trabajo, ya que se están ofreciendo traslados a los colaboradores que se desempeñan actualmente en la planta de Suardi, hacia otras dependencias industriales de la empresa".Williner consideró "importante y oportuno informar que, a pesar de la difícil situación que vive la lechería nacional, con gran esfuerzo, profunda necesidad de elevar su nivel de competitividad, y una mirada positiva hacia el futuro de nuestro país, ha decidido llevar adelante un ambicioso plan de crecimiento trazado para los próximos años".Al respecto, subrayó que "dicho crecimiento trae aparejado un plan de inversiones que demanda aproximadamente 20 millones de dólares en su planta industrial de Bella Italia" que, en parte, "se financiará a través de líneas de crédito disponibles en el mercado".Por último, afirmó que "la estrategia de negocio de Williner prevé para este año 2018 una serie de obras para incorporación de tecnología y aumento de la capacidad productiva en líneas de productos con valor agregado que se irán comunicado a medida que se vayan concretando".