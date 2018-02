Uboldi: "pareciera que 2018 va a ser el año del Hospital de Rafaela"

La Ministra de Salud, Andrea Uboldi, visitó ayer nuestra ciudad, para mantener un encuentro con los diferentes referentes de los SAMCo y Centros de Atención de Salud de toda la Región 2, en lo que fue su presentación oficial. Luego de visitar el Hospital "Dr. Jaime Ferré", mantuvo un encuentro en el Centro Cívico con unas 100 personas de los tres departamentos que componen el Nodo cuya sede es Rafaela. En diálogo con la prensa, se mostró entusiasmada con la elevación de categoría del efector público a un tercer nivel. "Pareciera ser que este va a ser el año del Hospital de Rafaela", sentenció."Somos un equipo que transcurre en una transición con el equipo anterior. Hicimos una reunión con todo el equipo central de la estructura de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia. Básicamente, para sentarnos con el equipo de Rafaela y las subregiones, para una presentación formal de quienes somos. Creemos que el conocer la cara de los funcionarios, hace que mucho de los problemas puedan ser solucionados o vehiculizados. Hay mucha gente que está agendando problemas que quedaron por resolver", señaló la funcionaria.Con respecto a la recorrida por el Hospital, indicó: "celebro que esté creciendo. Nuestra apuesta con respecto a este Hospital es jerarquizarlo a un tercer nivel. Para ello, hay algunas cosas que hay que modificar. Por ejemplo, la primera fue la guardia, que es completamente diferente: amigable, refrigerada, donde la gente puede esperar aún en un momento de salud grave. En segundo lugar es el empuje que se le dio a las soluciones informáticas. Nosotros avanzamos hacia una historia clínica digital, dejando de lado el papel, lo que permite compartir la información en diferentes centros de salud, en distintos lugares de la Provincia, Aquí se ha potenciado un área muy importante, que me parece a mí que es un segundo hito"."Estuvimos en la sala de clínicas, ahí se están atendiendo pacientes oncológicos. También estuvimos con el equipo de residencia. Esto no es menor, porque los Hospitales que tienen la posibilidad de formación de recursos, hace que pueda enriquecerse el propio equipo y que ese personal pueda posteriormente reubicarse. También desde hace algunas semanas tienen una guardia de parejas de psicólogo-psiquiatra. Los que trabajamos mucho tiempo en guardia, sabemos lo importante que es tener a quien acudir cuando uno no se siente lo suficientemente calificado. Este nuevo problema de salud, que es el mental (que para los que somos más viejos, no estaba incorporado en nuestra práctica), es importante que se pueda atender", completó.También visitaron donde estará el tomógrafo: "creemos en la potencia que tiene Rafaela para alcanzar el tercer nivel de complejidad para disminuir derivaciones innecesarias, ser un centro de referencia. Con el perfil de Hospital que tenemos ahora, el tomógrafo era una necesidad. Las tomografías hoy se hacen en el sector privado. Pero si tenemos la posibilidad edilicia y de recursos humanos, esto va a hacer una descompresión de una derivación innecesaria a Santa Fe". ¿Se quedará allí o se mudará al nuevo Hospital? "Vamos a tener que discutir con el equipo de bioingeniería si lo podemos derivar al nuevo Hospital o que con el avance tecnológico tengamos que incorporar un nuevo equipamiento", respondió.Adelantó un interesante proyecto con el efector público pediátrico de la capital provincial: "una de las líneas que más vamos a potenciar es pediatría y neonatología. Esta última ya estaba estabilizada, pero con respecto a la primera vamos a tener un equipo trabajando especialmente con internación, con capacitación, con un vínculo con Santa Fe. Tenemos un proyecto de telemedicina con el Hospital Alassia y ese equipo está muy comprometido para venir a Rafaela"."Creemos que, con mucho esfuerzo, la obra del Nuevo Hospital va a estar terminada para 2019. Lo cual no significa que sea inaugurado y esté funcionando en esa fecha. Si bien la obra edilicia va a estar terminada, desde Salud necesitamos un tiempo de adecuación de equipos y demás. Como creemos que en el mientras tanto, nos permite fortalecer los recursos pediátricos, de neonatología, revisar los procesos de guardia, las cirugías que se hacen, las redes de traumatología. Ya aprendimos que cuando se fortalecen estos equipos, la migración a un nuevo Hospital tiene mucha menos complejidad", concluyó.