El Belgrano festeja sus 61 años con tres estrenos y una función especial

Desde hoy y hasta el martes se proyectarána las 18:30,a las 22:15 ya las 20:30, excepto el lunes 5 donde se realizará una función especial en ese horario con entrada libre y gratuita para celebrar el 61º aniversario del Cine. La película será un clásico elegido mediante votación a través de la fanpage del Cine y se anunciará este viernes al cierre del concurso.(Estados Unidos, 2018) / Dirección: Jake Kasdan / Elenco: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black / Duración: 119 minutos / Género: Aventuras, familiar / Calificación: Apta para mayores todo público.Cuatro estudiantes se encuentran con un viejo vídeo juego en el cual se pueden convertir en versiones adultas de ellos mismos dentro del juego. Lo que pronto descubrirán es que en Jumanji no se juega, se sobrevive. Para ganarle al juego y regresar al mundo real deberán enfrentar la aventura más peligrosa de sus vidas.Esta nueva aventura es una secuela de la clásica Jumanji (1995) protagonizada por Robin Williams, pero aquí el juego de mesa se transforma en videojuego y los personajes quedarán atrapados dentro de él.Podrá verse desde el viernes 2 al martes 6 de febrero a las 18:30, en en 3D y doblada. La entrada general tiene un valor de $ 100.. (Estados Unidos, 2017) / Dirección: Alexander Payne / Elenco: Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz / Duración: 135 minutos / Género: Comedia, Ciencia Ficción / Calificación: Apta para mayores de 13 años.La ciencia ha encontrado la solución para el problema de la sobrepoblación humana: reducir el tamaño de las personas a 10 cm de altura. De esta manera, el costo de la vivienda, alimentación, recreación y otros factores se verá reducido también. Un matrimonio decide sumarse a la moda y pasar por el proceso de reducción.Podrá verse desde el viernes 2 al martes 6 de febrero a las 22:15, con una entrada general de $ 90.(Argentina, 2018) / Dirección: Nicolás Gil Lavedra / Guión: Nicolás Gil Lavedra, Emiliano Torres, Claudia Piñeiro / Elenco: Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil, Santiago Segura / Duración: 94 minutos / Género: Suspenso, Drama / Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas.Aunque Pablo Simó quiere construir la torre de sus sueños, se limita a dibujarla: hace veinte años que trabaja en un estudio de arquitectura que no puede o no quiere dejar. Veinte años son también los que lleva casado con Laura, a quien sólo lo unen la costumbre y una hija típicamente adolescente. Cuando una joven llegue inesperadamente al estudio buscando a Nelson Jara, comenzará a revelarse la trama del secreto en la que Simó está implicado junto a su jefe y una compañera de trabajo. La aparición de la muchacha y las derivaciones de ese hecho del pasado abrirán una grieta en la precaria estabilidad del arquitecto, que verá derrumbarse una a una las certezas que lo sostuvieron hasta el momento.Podrá verse desde el viernes 2 al martes 6 de febrero a las 20:30, en Espacio INCAA, con excepción del lunes 5, donde se realizará la proyección especial de un clásico para celebrar el 61º aniversario del Cine . La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.