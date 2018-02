Atlético listo para debutar

Atlético de Rafaela tiene prácticamente todo listo para el encuentro del próximo domingo a las 17 ante Guillermo Brown, por la 13ª fecha, en el reinicio del torneo de la B Nacional. Resta que el DT confirme la alineación titular, que será la que puso en el entrenamiento futbolístico del miércoles, y el banco de relevos. ¿Viajará alguna de las incorporaciones? Probablemente no.

El plantel de la “Crema” volverá a trabajar hoy por la mañana, desde las 8, en el Estadio Monumental y luego del mismo quedara confirmada la delegación que viajará a Buenos Aires en la noche de hoy para luego emprender vuelo a Puerto Madryn.

Lo concreto es que Franco Lazzaroni ocupará el lugar del lesionado Tomás Baroni en la línea defensiva y el resto del equipo será el mismo que utilizó Lucas Bovaglio en las últimas tres presentaciones de Atlético.

“Se viene la parte más linda, tenemos que defender lo que se hizo en la primera parte del torneo, sabemos que al puntero todos lo quieren bajar, arrancamos de visitante con un partido muy duro, ellos han conseguido buenos resultados en su cancha pero nosotros vamos a ir con la fe y esperanza de hacer un buen partido y traernos los tres puntos de Madryn”, analizó Lazzaroni en esta previa al debut en el 2018.



-A ellos de local les fue bien pero a ustedes de visitante también…

-Sí, por la propuesta que tenemos, que Lucas (Bovaglio) pregona siempre de salir a buscar en todos los partidos, sea de local o visitante nos ha dado resultados, así que tenemos que seguir de la misma manera, con muchas ganas y afinando detalles para llegar de la mejor manera al domingo.



-¿Cómo te sentís en lo personal? ¿Cómo ves al equipo?

-Me siento bien, con una buena pretemporada que se hizo; el equipo está más afianzado, los amistosos nos vinieron bien, ya no es lo mismo que el arranque del año pasado, ya el equipo se conoce, nos conocemos entre nosotros, la idea que quiere Lucas, considero que puede ser una buena segunda mitad y estamos muy convencidos de lo que buscamos.



-La racha de resultados y el cierre que tuvieron en 2017 ayudó muchísimo en lo anímico, para prepararse de la mejor manera para lo que se viene.

-Los buenos resultados siempre traen tranquilidad y calma, siempre hay cosas por mejorar pero cuando las cosas vienen saliendo bien y venís logrando los resultados es más fácil corregirlos. Sabemos que tenemos una buena cantidad de puntos pero no nos podemos confiar, no podemos relajarnos. Va a ser durísimo el resto del torneo, con equipos que pretenden lo mismo que nosotros, hay que seguir sumando y logrando victorias que eso nos va a llevar a las últimas fechas estar peleando por el ascenso.



-Dentro de esas cosas por mejorar incluyen lo que se hizo en el comienzo del torneo de local.

-Sí, fueron partidos algo raros, partidos que se nos escaparon, puntos que merecían quedarse acá en casa pero ni hablar que es algo que tenemos que mejorar si queremos estar ahí arriba peleando por el ascenso. Van a ser fundamentales los seis partidos que quedan en casa, para que la mayor cantidad de puntos queden acá y eso nos va a dar muchas chances de ganar el torneo.



-¿Qué segunda parte de campeonato te imaginás?

-En las segundas mitades de los torneos la mayoría de los equipos pelean por algo y nosotros tenemos que tener la cabeza fría, que nuestro objetivo es el ascenso, que vamos a tener rivales muy complicados, en canchas muy duras pero haciendo las cosas bien, metiéndonos en lo que nosotros sabemos y podemos hacer los resultados se nos pueden dar y al final del torneo esperemos obtener el tan ansiado ascenso.