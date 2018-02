Bancarios decidieron parar el 9, 19 y 20

El sindicato de bancarios anunció ayer que parará el 9, 19 y 20 de febrero próximos en rechazo a la oferta de incremento salarial del 9 por ciento realizada por las entidades financieras.Este jueves, el gremio anunció que iba a realizar un paro la semana próxima, pero tras un plenario de secretarios generales, decidió ampliar la medida de fuerza y concretar una huelga de 48 horas desde el 19 de febrero próximo.La Bancaria denunció que el Gobierno y las entidades financieras pretenden "aniquilar el poder adquisitivo" del salario de los empleados del sector."Hace cuarenta días nos vienen chantajeando para imponer sólo un 9% de aumento, sin considerar la inflación pasada, la futura, que superará el 20%, e incluso la propia pauta del Gobierno", fustigó el gremio en un comunicado.El vocero de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, sostuvo que el sector pretende un incremento que "no sea menor al 24,8 por ciento", si no implica cláusula gatillo, aunque aclaró que si esa herramienta fuera incluida, aceptaría un 19,5%.Señaló que los trabajadores bancarios también definieron su participación en la marcha convocada para el 22 de febrero próximo por el moyanismo y el barrionuevismo, entre otros movimientos sindicales.Anunciaron, además, que el 20 realizarán una movilización a La Plata para manifestarse contra los cambios previsionales en el Banco Provincia."Vamos a concurrir a la marcha del 22 de febrero próximo porque las paritarias deben ser libres", indicó Berrozpe en diálogo con C5N, y alertó que "el plan económico impone un ajuste fenomenal que debe cambiar".Berrozpe también hizo un "llamado a la ciudadanía para que comprenda y acompañe" las medidas anunciadas por el gremio."Hemos sido pacientes. El Gobierno y los bancos nos chantajean para tratar de consumar la infamia de destruir nuestros ingresos alimentarios y a nuestro sindicato", apuntó el sindicato.Además, fustigó: "En la última reunión paritaria nos anticiparon que no abonarán la actualización correspondiente a la inflación de enero, aplicando el último acuerdo que es el que rige sino se renueva".