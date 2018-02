Tiempo de festejos en el Midgets

En anteriores ediciones hicimos referencia al exitoso cierre que tuvo el Midgets del Litoral en oportunidad de realizarse, el pasado domingo en el tradicional circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, el "Premio Coronación".La excelente labor cumplida a lo largo del Torneo Oficial "50º Aniversario" por Martín Mansilla se vio recompensada en el cierre de esa jornada con la obtención del título por parte del representante de Sunchales.Ganador inobjetable de la Etapa Regular, instancia en la que no había conseguido la victoria necesaria para aspirar al campeonato, se dio el gusto de festejar por partida doble en el Play Off.Si bien llegó a la última fecha con una diferencia superior al centenar de puntos en el Torneo General, debió esperar hasta la final para festejar y adjudicarse el trofeo más preciado del automovilismo regional.Cristian Molardo, otro de los ganadores repetidos de la temporada, finalmente pudo lograr un reconfortante subcampeonato, con el que revalidó su plena vigencia.Luciano Correnti, de brillante labor en su mejor campaña, fue tercero y ocupó el último escalón de un podio al que lamentablemente no pudo acceder Leandro Giraudo, quien tuvo una noche desafortunada y volverá a pintar el 4, tras resignar su muy buena chance de luchar por el máximo halago.La carrera que le bajó el telón al certamen, tuvo como protagonistas excluyentes a José Luis Costamagna y Luis Walker, quienes finalizaron en ese orden luego de ofrecer un atractivo espectáculo y una definición apasionante.Walker hizo el gasto durante la mayor parte de la competencia, pero el triunfo, en definitiva, quedó en poder de Costamagna, el otro piloto que ganó en dos ocasiones en un Torneo Oficial "50º Aniversario" que tuvo que esperar su definición hasta este año para coronar a su nuevo monarca.En principio se iniciaría el sábado 10 de marzo en horario nocturno y constaría de 11 fechas, de acuerdo con lo anticipado el domingo en el transcurso de la programación que marcó el cierre de la temporada 2017/2018.Como ocurrió en el pasado certamen, se repetiría el sistema de Play Off, que se aplicó con muy buen suceso en el "50º Aniversario".