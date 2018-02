Noche de súper acción

La Copa Santa Fe de Básquetbol pone en disputa su décimo capítulo y comenzarán a definirse los primeros clasificados para los playoffs. En nuestra ciudad se presentarán Ben Hur y 9 de Julio, mientras que Atlético de Rafaela lo hará en San Jorge. Todos los juegos desde las 21:30 de este viernes en lo que será una nueva jornada de Liga Provincial Copa Santa Fe.En uno de los juegos interzonales, Ben Hur estará enfrentándose ante Atlético Sastre. La “BH”, con 10 puntos en la tabla de la zona C, debe ganar para salir del fondo de las posiciones. El elenco del sur de nuestra ciudad viene de perder ante Central San Javier por 86 a 75.En el estadio Centenario, 9 de Julio enfrentará a El Tala de Rosario, por la Zona B. El “León” ocupa el último puesto de la tabla, con 10 unidades. El conjunto “Juliense” viene de caer ante el CACU de Ceres por 88 a 59.Atlético de Rafaela estará visitando a Atlético San Jorge, en uno de los cruces de la zona D. La “Crema” ocupa el último puesto con 12 puntos y sueña con salir de dicha colocación. El conjunto de barrio Alberdi llega tras caer en el Lucio Casarín ante Rivadavia Juniors por 90 a 77.Por laBrown de San Vicente vs. Temperley de Rosario, Almagro de Esperanza vs. Racing de San Cristóbal, Argentino de Firmat vs. Atlético Carcarañá. Interzonal: Ben Hur vs. Atlético Sastre.Por la9 de Julio vs. El Tala de Rosario, Platense de Reconquista vs. CACU de Ceres, Atlético María Juana vs. Alma Juniors de Esperanza. Interzonal: Rivadavia Juniors vs. Campaña de Carcarañá.Por laCeci de Gálvez vs. Central San Javier, Sport Cañadense vs. Libertad de Villa Trinidad, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Trebolense.Por laAtlético San Jorge vs. Atlético de Rafaela, Adeo de Cañada de Gómez vs. Unión de San Guillermo. Domingo 20:30 hs: Almafuerte de Las Rosas vs. Sportsmen Unidos de Rosario.