Macri dijo que avanzará sin miedo con los cambios

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Mauricio Macri ratificó ayer que avanzará "sin miedo" con las reformas en el Estado a pesar de los que "defienden sus privilegios", en alusión a sindicalistas y empresarios. Al inaugurar junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el primer tramo de Autopista Pilar-Pergamino de la Ruta Nacional 8, Macri destacó la importancia de "encarar todas las transformaciones para crecer"."Debemos encarar todas las transformaciones que necesitemos para poder crecer, sin miedo a todos aquellos que quieren seguir defendiendo sus privilegios, como dijo María Eugenia, porque trabajamos para los cuarenta y pico de millones de argentinos", sostuvo.Previamente, Vidal había señalado la dificultad de tomar decisiones que puedan no gustarles a "los que llegan a la mesa de decisión de los gobiernos y tienen privilegios: los dirigentes gremiales, los dirigentes empresarios, los que representan a sectores que no son los 16 millones (de bonaerenses) sino que representan solo a una pequeña parte".A su vez, el jefe de Estado destacó que "después de más de cien años" se logró que "baje el gasto, que baje el déficit, que baje la inflación y que el país crezca dos años consecutivamente"."Pero no vamos a parar hasta crecer 20 años consecutivamente y terminar con la pobreza y la exclusión y que haya trabajo para todos los argentinos", insistió, mientras que destacó que "2018 va a ser un gran año" para el país.Además celebró que diciembre cerró "completando 619.000 toneladas de pavimento puesto en la Argentina", lo que -según aseguró- es una cantidad "récord" para el país, al tiempo que prometió que "antes del fin de 2019 estarán terminados los ocho tramos de la Ruta 8" que faltan.Como lo ha hecho en otras oportunidades, Macri dijo desde Exaltación de la Cruz que "es importante que las obras sean sinónimo de esperanza y no de corrupción y eso hace crecer la esperanza y la convicción en nosotros mismos". "Más del 60 es el porcentaje de rutas que recibimos bajo la categoría de no seguras, a ese nivel de degradación habíamos llegado. Ahora tenemos una Vialidad que con un 20% menos de presupuesto que en 2015 ha hecho 50% más de rutas a favor del futuro de los argentinos", destacó el mandatario.La autopista Pilar-Pergamino se construirá sobre la ruta nacional en nueve etapas y completará 186 kilómetros, con una inversión total de más de 12.600 millones de pesos y la generación de 1.490 puestos de trabajo, informó el gobierno bonaerense.RENUNCIO LAESPOSA DE TRIACATras el decreto del presidente Macri que le prohibió a los familiares de ministros tener un puesto en la administración pública, renunció ayer a su cargo la esposa del titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca.Se trata de Cecilia Loccisano, quien ejercía como subsecretaria de Coordinación Administrativa de la cartera de Salud, actualmente a cargo de Adolfo Rubinstein.ETCHEVEHERE DEVOLVIOLA PLATA A LA RURALEl ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, devolvió ayer a la Sociedad Rural Argentina (SRA) los 500 mil pesos que la entidad le había pagado a fines del año pasado en reconocimiento a los servicios prestados como presidente de la entidad.En medio de la polémica por el pago, la Oficina Anticorrupción (OA) que preside Laura Alonso había iniciado una investigación y aguardaba por estos días un descargo del ministro para hacer su dictamen técnico, aunque esa presentación finalmente nunca llegó.