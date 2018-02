Visión de los medios

¿Qué pretenden los lectores de sus medios de comunicación? Ese es el planteo de una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew entre 42.000 personas de 38 países, arrojando como principal conclusión el 75% de los consultados quiere recibir información política imparcial.Un 52% de las personas encuestadas indicó que los medios de su país están realizando un correcto trabajo e informando de manera justa sobre temas políticos, frente al 44% que estima que eso no es así. Los más críticos son España, Grecia, Corea del Sur, Líbano, Chile y la Argentina. Es que en esta última sólo el 37% conforma el sector de los que opinan que se informa muy bien o bien en cuanto a la imparcialidad de las noticias políticas, mientras que el 38% responde de ese modo cuando las noticias tratan sobre figuras del gobierno de turno.Volviendo al promedio de los 38 países relevados, las tres cuartas partes de los 42 mil encuestados consideró inaceptable que un medio de comunicación favorezca a un partido político al momento de brindar información, en tanto que sólo el 20% lo consideró aceptable en algunos ocasiones.Los europeos son quienes aparecen como la mayor oposición a la parcialidad política de los medios, encabezando España con el 89% que califican eso de inaceptable, seguido muy de cerca por Grecia con el 88%, integrando también el grupo de los muy críticos Italia con 64% y Francia 53%. Cambiando de continente y pasando a América, Estados Unidos tiene l 78% de sus habitantes estimando que los medios jamás deberían privilegiar a un partido. Apenas en cinco países, casos de Israel, India, Filipinas, Corea del Sur y Colombia, el porcentaje de los que consideran aceptable la parcialidad de un medio alcanza a superar el 30%.Saliendo de la información política, la satisfacción mayor en cuanto al trabajo de los medios en diversas áreas, oscila en el 73%, cuando son cubiertas historias y noticias de significación, mientras que el 62% opina que lo hacen sólo con exactitud y el 59% que lo hacen bien a la hora de informar sobre líderes gubernamentales y otros funcionarios públicos.La región del mundo que aparece más crítica con los medios es Latinoamérica, mientras que Africa subsahariana y la región Asia-Pacífico son los lugares donde se posiciona la mayor satisfacción con la prensa y su manera de informar.La ideología política es señalada como uno de los factores fundamentales para establecer la actitud hacia los medios, considerada incluso por sobre la educación, la edad o el género. En cuanto al interés por la noticia sigue siendo elevado y creciente en la medida que el lugar o motivo de la información sea cercana al encuestado.Los temas abordados son determinantes en cuanto al interés por la noticia, ya que cuando se abordan noticias nacionales, regionales o locales interesan al 86% de los encuestados, en cambio las noticias que refieren a otros países interesan sólo al 57% de los casos.Para tener en cuenta es que se destaca la manera importante en que la tecnología digital influencia los hábitos de consumo de información en todo el mundo, aunque su uso todavía está muy lejos de ser universal, ya que la metodología se encuentra más extendida en los países ricos con un promedio de 42% de adhesiones que lee noticias por internet al menos una vez al día, en 14 de los 38 países. Además, un 35% dijo recibir noticias a través de las redes sociales, con el porcentaje más elevado en Corea del Sur con 57%, luego el Líbano con 52% y la Argentina en el tercer lugar con 51%. En este caso casi no hay diferencias entre los países altamente desarrollados y los emergentes, aunque en todos los casos este hábito es más frecuente en el caso de la población joven.Finalmente, volviendo con Estados Unidos, es uno de los pocos países del mundo donde quienes respaldan al partido en el gobierno se muestran menos satisfechos con la cobertura de los medios que quienes no lo apoyan, siendo además el país que tiene la mayor brecha en ese sentido.El Centro de Investigación Pew que elaboró el estudio es una organización independiente que informa sobre diversos temas, actitudes y tendencias tanto a los Estados Unidos como al resto del mundo.