Aunque todavía algo lejano pues recién estamos transitando los inicios de 2018, el siguiente 2019 está más cerca de lo que se supone en materia electoral. Es que todos, por hacer referencia a los tres grupos mayoritarios de la provincia, están ya muy movilizados. Al menos así se desprende por lo que se lee, ve y escucha. Uno de los temas con cierta frescura temporal fue el intercambio de elogios en reciente encuentro con la seguridad (¿o la falta de ella?) como centro, que mantuvieron la ministra nacional Patricia Bullrich y su par provincial Maximiliano Pullaro, quienes intercambiaron elogios muy fuertes, al punto que llevó a un comentarista político rosarino a decir "sorprende el ministro Pullaro, quien está en plena luna de miel política con la funcionaria macrista", habiendo dicho el ministro sostenido por Lifschitz "Berni venía a la provincia a hacer daño, ella a ayudar", calificándola con un 10 a la ministra macrista. Aunque Pullaro tampoco retaceó críticas contra la Justicia, tanto la federal como la provincial, diciendo "si la Justicia no actúa de otra manera no tenemos chance", dando una serie de datos de delincuentes atrapados que recuperan la libertad en cuestión de días. En lo que tiene razón, sin dudas, aunque también debe recordarse el serio problema que tuvo Pullaro al ser escuchado telefónicamente por decisión de la justicia santafesina -lo que generó una gran movida para sostenerlo-, conociéndose algunas expresiones realmente comprometidas, más allá de ser ilegales, aunque luego se fue conociendo que no fueron tan ilegales como se dijo en un principio. Es que en esas escuchas, de propia voz, salieron a la luz cuestiones sumamente delicadas como concursos, ascensos policiales o bien lo de hacer un par de operativos relámpago en Rafaela para que salgan las fotos en los diarios "y Castellano me deje de romper las pelotas".Dichos que hubiesen sido muy complicados de sobrellevar para seguir siendo ministro, pero el gobernador Lifschitz lo ratificó en el cargo.¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues algo que agrega el columnista político del diario La Capital que da cuenta del encuentro con Bullrich, sosteniendo "a diferencia de sus antecesores, Pullaro es un político que tiene vocación de candidato. A intendente de Rosario o a gobernador. Pero sabe que ese futuro depende de cómo sean los resultados en seguridad. El Ministerio de Seguridad, en ese sentido, es una silla eléctrica".No es la primera vez que se deja trascender una candidatura de Pullaro, pero si la primera vez que se menciona la de gobernador. Y si algo de eso hay, se comprende la razón de ser sostenido a ultranza en su función, y también las rispideces que se perciben entre Lifschitz y Bonfatti, quien sigue sin anunciar su aspiración por la candidatura a gobernador. Aun cuando en esto último -tal lo marcó el corresponsal de este diario Darío Schueri en su columna- primero habrá que ver qué pasa con la reelección y si Lifschitz aspira a un nuevo mandato en caso de conseguir la reforma constitucional. Lo que no parece tener mucha viabilidad.Y volviendo a Pullaro, quien ofreció estadísticas con bajas en homicidios, delitos, accidentes, tratando de difundir una imagen de notoria mejoría en su área, el mes de enero fue contundente en sentido contrario, con homicidios en serie de Rosario y Santa Fe. ¿Qué dijo? que enero es un mes complicado.Debe ser la primera vez que Omar Perotti largó antes que nadie una candidatura, nada menos que a gobernador de Santa Fe en los comicios de 2019. Se recuerdan sus anteriores participaciones, o bien el armado de listas de concejales durante sus tres intendencias de nuestra ciudad, siempre aguardando hasta el límite mismo del cierre. Sin embargo esta vez rompió el molde y ya confirmó en varios medios -incluido este Diario- su intención de ser candidato el año que viene, y para eso viene trabajando desde su senaduría nacional.Un paso importante, es que varios gremios del sur de la provincia llamaron a construir un frente electoral bajo la conducción del peronismo y avalando la futura candidatura a la gobernación de Perotti. Ellos son SMATA, Confiteros y el Sindicato de Estaciones de Servicio los que iniciaron la movida en tal sentido, aunque anticipando que se irán sumando otros sindicatos. En tal sentido, el del gremio de los mecánicos de Rosario, Marcelo Barros, anticipó que hay buen diálogo con la UOM, uno de los gremios fuertes.El sindicalista rosarino sostuvo que "lo primero que hay que hacer en esta provincia es la unidad del peronismo para volver a ser gobierno y todos los espacios políticos que se quieran sumar deberán profesar un proyecto donde uno de los pilares máximos sea recuperar la dignidad de los trabajadores". Una mirada compartida por la mayoría del gremialismo santafesino.Una vez más, y son muchas en numerosos aspectos, el municipio de Rafaela fue un anticipado en ciertas medidas que ahora se lanzan con bombas y platillos. Concretamente, aludimos a esta medida lanzada por el gobierno nacional de Mauricio Macri de ir contra el nepotismo, es decir, contra la designación de familiares en cargos públicos. Algunos afines como el gobierno porteño de Rodríguez Larreta y el bonaerense de María Eugenia Vidal adhirieron rápidamente, al igual que algunas intendencias afines, pero la mayoría en el interior -donde esto de ubicar a parientes es muy habitual- se muestran algo remolones en adherir y ensayan diferentes argumentaciones, que como excusa o justificativo, tienen poco sustento.Rafaela en cambio, desde hace 6 años tiene una Ordenanza que impide el ingreso directo de familiares de funcionarios. Si en cambio pueden hacerlo por concurso, como en este caso de los 25 en la GUR, donde hay 750 en participación en esta fase selectiva.Más que estos detalles, que poco más poco menos son muy conocidos, lo importante es resaltar esta medida pionera que Rafaela aplica desde hace media docena de años, surgida de la iniciativa de Jorge Maina, quien en ese entonces era presidente del cuerpo legislativo, y que contó con la adhesión unánime de todos los concejales de entonces.