Por Frankie TaggartLOS ANGELES, 2 (AFP-NA). - "Pantera Negra", la primera cinta sobre un superhéroe negro, llega a la gran pantalla en medio de una batalla que se libra en Hollywood por más diversidad e igualdad de género.Meses después que la película sobre la heroína "Mujer Maravilla" reventara la taquilla, los ojos se ponen ahora sobre TChalla, el rey y protector de la ficticia nación africana de Wakanda que encarna Chadwick Boseman.El personaje de Pantera Negra, que apareció en "Capitán América: Civil War" (2016), es considerado el primer superhéroe negro con su propia película en el universo Marvel.Fue además el primero en figurar en historietas estadounidenses -apareció en "Los 4 fantásticos" en 1966-, aunque no se puede ignorar el camino labrado por ejemplo por Wesley Snipes con Blade y Halle Berry con Tormenta en "X-Men" y Gatúbela.Luke Cage, otro personaje de Marvel, tiene por su parte una serie en Netflix.¿Pero será Pantera Negra embajador de la diversidad? ¿Tendrá la cinta el suficiente éxito para que los estudios inviertan más dinero en personajes negros?.Las expectativas son altas para la producción de Ryan Coogler ("Creed: Corazón de campeón", 2015), que a sus 31 años es ya uno de los directores negros más prominentes.La firma Exhibitor Relations espera una recaudación de 135 millones de dólares el fin de semana de su estreno -16 de febrero- en Estados Unidos y Canadá, y un ingreso total de 375 millones en ese mercado.La cinta llegará a los principales países de América Latina a partir del 15 de febrero.La crítica aplaudió la combinación de intensas persecuciones, escenarios futuristas, humor y héroes con un vestuario y maquillaje inspirados en guerreros africanos.La prensa se mostró entusiasmada con el elenco que, además de Boseman, incluye a otros grandes de Hollywood como Lupita Nyongo, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker y Michael B. Jordan.La periodista de Los Angeles Times, Jen Yamato, escribió en Twitter que la película es "increíble, cinética y con un propósito", mientras que The Washington Post indicó que definirá un momento cinemático.Actores como Donald Glover, que interpretará a Lando Calrissian en la próxima "Solo: A Star Wars Story", dijo que era "bella", mientras que el director de "Ant-Man" Peyton Reed afirmó que la producción se hizo "con alma, pensada" y es "muy del momento"."No puedo describir la sensación de estar sentado y ver la película, verme a mi mismo en la pantalla, a gente que luce como yo y sentirme con poder, tocando temas sociales relevantes, pero en una película que puedes disfrutar", explicó el martes en una rueda de prensa por la premiere Michael B. Jordan, que interpreta al rival de TChalla.Boseman, nacido en Carolina del Sur pero de familia de Sierra Leona, contó cómo decidió darle a su personaje un refinado acento de Africa del Este, a pesar de que algunos trataron de disuadirlo."Fui categórico", dijo en el mismo encuentro con periodistas."Las entonaciones y melodías de un acento africano son tan clásicas como las de Gran Bretaña o Europa".La película da también un papel preponderante a las mujeres."En la cultura africana siento que no hay rey sin su reina, y en esta historia se resalta a la reina, la guerrera, la general, la joven hermana", dijo Angela Bassett, que interpreta a la madre de TChalla, Ramonda.Boseman volverá a vestir el traje del guerrero de negro en mayo, cuando se estrene el próximo capítulo de "Los Vengadores", "La guerra del infinito".