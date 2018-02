Políglotas y bajo el signo del feminismo

MADRID, 2 (AFP-NA). - Los premios Goya del cine español se entregan este sábado, en una gala en Madrid en la que competirán películas rodadas en castellano, vasco, catalán e inglés, y en la que se reivindicará un mayor espacio para la mujer en la industria cinematográfica.El drama histórico "Handia", de Jon Garaño y Aitor Arregi, y "La librería", el intimista filme de Isabel Coixet sobre una valiente librera inglesa, llegan como las más nominadas, en 13 y 12 categorías respectivamente.Pero la competición por el mejor filme se anuncia muy apretada en esta cita que es el equivalente español de los Óscar.También suenan como favoritas "Verano 1993", la ópera prima de Carla Simón, nominada en ocho categorías, y "El autor", de Manuel Martín Cuenca, candidata en nueve apartados.Por la alfombra roja de la gala, en un hotel de Madrid, desfilarán además Javier Bardem y Penélope Cruz, nominados a mejor actor y mejor actriz respectivamente por "Loving Pablo", el filme de Fernando León de Aranoa sobre el narco colombiano Pablo Escobar, rodado en inglés.En una cita acostumbrada a la política y con 28 categorías en liza, el tema dominante este año será el feminismo, tras la conmoción que causó el caso Weinstein en Hollywood.La Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA) repartirá a los invitados abanicos rojos con el hashtag #MASMUJERES, para "denunciar la situación de desequilibrio y anunciar su decidida determinación a repararla", según adelantaron.La asociación denuncia que "en la 32ª edición de los Premios Goya sólo hay un 27% de mujeres nominadas", y que en ocho categorías en las que podrían competir "no existe ni una sola mujer".Con todo, dos de las cinco cintas que compiten por el goya a la mejor película están dirigidas por sendas mujeres catalanas, "Verano 1993", donde Carla Simón, candidata a mejor dirección novel, cuenta su propia orfandad, y "La librería" de Coixet, una veterana premiada ya seis veces en los Goya y también candidata a mejor dirección.La diversidad de lenguas es la otra peculiaridad de esta edición: entre las candidatas a mejor película, "Handia" está rodada en vasco, "Verano 1993" ("Estiu 1993") en catalán, y "La librería" en inglés. En castellano, "El autor", sobre los tormentos de un escritor en ciernes, y el filme de terror "Verónica", de Paco Plaza, que acude con siete nominaciones en total.En la categoría a mejor película iberoamericana, la mexicana "Tempestad", la colombiana "Amazona" y la chilena "Una mujer fantástica" intentarán romper la hegemonía de Argentina, que ha ganado en 17 de 30 ocasiones y este año compite con "Zama", el cuarto largometraje de Lucrecia Martel.Los presentadores de la gala en esta ocasión serán los cómicos Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que han prometido dedicar tiempo al feminismo y poco o nada a la política."Se podría hacer crítica al gobierno, pero creemos que podemos ir por otro lado, ya que me parece que el panorama político ha saturado mucho", en un año marcado por la crisis catalana, comentó Joaquín Reyes antes de la gala.El tradicional Goya de Honor, en reconocimiento a su carrera, será para la española Marisa Paredes (71 años), actriz fetiche de Pedro Almodóvar conocida por sus roles en cintas como "Hable con ella", "La flor de mi secreto", "La piel que habito", "Tacones lejanos", o "Todo sobre mi madre".