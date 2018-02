Hoy Rafaela se hará escuchar en Santa Fe

Hoy, la ciudad de Rafaela dirá presente en la segunda audiencia organizada desde el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) para debatir la propuesta de incremento tarifario elevada desde Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA). A partir de las 9 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral -Sala Moreno, sita en calle Cándido Pujato 2751-, esperarán su turno para rechazar el incremento propuesto por la empresa (de un 50% hasta agosto, en dos tramos de 25%) y reclamar por la obra del acueducto.La comitiva local estará compuesta por todas las autoridades del Concejo Municipal: el Presidente, Raúl Bonino, y los dos vicepresidentes: Jorge Muriel (VP 1º, será el único orador) y Lisandro Mársico (VP 2º). Por otra parte, del Ejecutivo estarán presentes el Jefe de Gabinete, Marcos Corach y el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Luis Ambort.LA OPINION adelantó la propuesta que llevarán los rafaelinos a la capital provincial: "rechazaremos el aumento y nos vamos a centrar en la falta de obras". El gran reclamo será por el acueducto (nuevamente). "En 2016, en una reunión que hicimos con Boscarol, nos dijeron que a finales de ese año iban a estar licitando el acueducto. Todavía hoy no sabemos que es lo que pasa con la obra", dijo Jorge Muriel. "Diez años de promesas", señaló el Jefe de Gabinete, Marcos Corach recordó que en septiembre se abrieron los sobres con las ofertas técnicas y aún no hay resultados. Y faltan las ofertas económicas "que son las más complejas ya que contienen las propuestas de 15 UTEs (Unión Transitoria de Empresas). Además, faltan las autorizaciones nacionales y provinciales para tomar el préstamo. Y por más que digan que las obras van a terminar en 2 años no va a ser así: estamos hablando de un mínimo de 4 años".En declaraciones a la prensa local, el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, repitió lo que había adelantado LA OPINION a mediados de este mes: que todavía no había fecha para la segunda licitación y que la demora se debía a un atraso en el OK técnico del Fondo de Abu Dhabi, como así también de la rúbrica del convenio de garantía entre el Fondo y el Gobierno Nacional. "La demora no es atribuible al Gobierno de la Provincia", dijo Saglione.En ese marco, es válido plantearse como sigue creciendo Rafaela. "Con más plantas de ósmosis pagadas por los loteadores. Es la única ciudad de la concesión que resolvió el tema poniendo plata los desarrolladores urbanos y quienes compran los lotes", dijo.Otro de los temas importantes es la planta depuradora de líquidos cloacales. "¿Hay proyectos para montar otro módulo? Está funcionando a tope. Está claro que siempre tuvimos razón sobre la falta de inversión", completó el Jefe de Gabinete. "Tenemos reclamos de todos lados por rebalse de las cloacas. Evidentemente nos faltan obras. Si se habla de una paritaria de un 15 a un 20 por ciento, hablar de un 50% es un despropósito. Y eso que el año pasado aumentó un 70%", completó Muriel.