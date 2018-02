La dura crítica de Bernie Ecclestone

La decisión de la Fórmula 1 de prescindir de las chicas de la grilla a partir de esta temporada no ha dejado indiferente a nadie y ha suscitado un caldeado debate entre los aficionados e incluso personalidades del paddock.Este movimiento ha causado una gran polarización de opiniones entre los que están a favor de la eliminación de las "grid girls" y los que hoy defienden su presencia apoyándose en una tradición que existía prácticamente desde los inicios de la categoría.Una de las figuras más representativas de la máxima categoría manifestó su opinión con respecto a la medida tomada por Liberty Media. Se trata de Bernie Ecclestone, que se mostró crítico con la decisión de los nuevos propietarios de la Fórmula 1."Debería permitirse tener chicas en la parrilla porque a los pilotos les gustan, a los espectadores les gustan y a nadie le importa. Esas chicas formaban parte del espectáculo", expresó quien fue propietario de los derechos comerciales de la F1 durante muchos años."No puedo entender cómo una chica atractiva que está de pie con un piloto y un número delante de un coche de Fórmula 1 pueda ofender a alguien. Todas van bien vestidas y creo que las empresas que están en la categoría no tendrían a chicas que no fueran presentables", agregó el británico.Junto a las palabras de Ecclestone, varias mujeres que trabajaron de promotoras mostraron su descontento con la decisión de Liberty y defendieron su labor a través de las redes sociales y en otras plataformas digitales tras haberse conocido la decisión de la empresa norteamericana."Es triste y me disgusta que la Fórmula 1 haya cedido ante la minoría para ser políticamente correcta", señaló Charlotte Gash, quien además de ser una de las chicas de la grilla, se desempeña como periodista en la BBC Radio 5 Live.