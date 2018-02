Audiencia imputativa por el robo en el micro

En relación al ilícito ocurrido en la ruta 70, jurisdicción de la Subcomisaría 27ª de Bella Italia el miércoles -ampliamente informado por LA OPINION-, donde dos hombres y una mujer rafaelinos a punta de pistola asaltaron a los 20 pasajeros de un micro "tour de compras", de manera violenta y hasta haciendo uso de una picana eléctrica; las horas corren y los plazos legales también, por lo que hubo novedades en cuanto al cauce judicial de este grave hecho, del cual algunos medios de la provincia, haciéndose eco de lo ocurrido no dudaron en calificarlo como una "pesadilla".Es así que en la mañana de hoy -no estaba confirmado si a las 11 o a las 1130- tendría lugar la correspondiente audiencia imputativa de los detenidos, y el sábado por la mañana la audiencia de medidas cautelares, donde seguramente la Fiscal a cargo del caso pediría prisión preventiva para los imputados.El hecho fue calificado provisoriamente como “robo calificado con uso de arma de fuego”, y también incluyó privación ilegítima de la libertad.En circunstancias en que el colectivo de tour de compras de la empresa Vialpa Bus, saliera desde Santa Fe con destino a Salta circulando por la ruta 70 en jurisdicción de la Subcomisaría 27ª de Bella Italia con 20 pasajeros a bordo, estos fueron asaltados a mano armada por otros tres falsos pasajeros que viajaban en el mismo micro, siendo dos mujeres y un hombre, todos de Rafaela. Las dos mujeres abordaron el micro en Nuevo Torino y el hombre en Humboldt.Luego de consumar el robo, los delincuentes descendieron en un camino rural, dándose a la fuga a pie. Tras recibir el alerta por el servicio 911, efectivos policiales iniciaron la búsqueda de los fugitivos en zona rural, logrando aprehenderlos.Los mismos fueron identificados como Raúl Javier T. de 34 años, Maribel Joana G. de 27, y Gimena Soledad P. de 29, todos domiciliados en Rafaela.Los uniformados procedieron a secuestrar un arma de fuego calibre 22 mm, con proyectiles, el dinero en efectivo sustraído a los pasajeros en la suma de $ 100.000 y además moneda extranjera (U$S), y una picana eléctrica, entre otras cosas.Las víctimas declararon que una de las mujeres picaneó a un menor de 3 años durante el robo.