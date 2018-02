La VW Amarok es el segundo vehículo más exportado del 2017

Luego de ganar por segunda vez el galardón de la mejor pick up 2018 (International Pick-up Award IPUA), la VW Amarok se convierte en el segundo modelo más exportado de la Argentina.Volkswagen exporta su pick up a más de 33 países en todo el mundo. Brasil y la región de Oceanía son los principales mercados.El 2017 cerró con 13.577 unidades a Brasil y 7.675 unidades a Oceanía. Latinoamérica y África también están dentro del Top Five de mercados exportados.En el 2017 se produjeron 54.813 unidades Amarok de las cuales 31.191 fueron exportadas a más de 33 países.La Pick up Amarok que ganó el 'Premio Internacional Pick-up 2018' (IPUA 2018) quedó segunda dentro de los vehículos más exportados.Volkswagen es una de las empresas automotrices que más exporta con sus modelos Amarok y Suran producidos localmente en Planta Pacheco.Las exportaciones de ambos vehículos crecieron un 24.3% más que en el 2016 y la expectativa es seguir creciendo durante el 2018.