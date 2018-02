Harley-Davidson: moto eléctrica para 2019

Si algo caracteriza a las motos Harley-Davidson, además de su diseño y estética, es el estruendoso sonido de su motor.Es tan característico que no hay que tener el oído muy fino para escuchar a cierta distancia cómo se acerca una de estas hermosuras. ¿Se imaginan cruzarse con un ejemplar casi silencioso? Sería una situación cuanto menos extraña, pero no imposible.De hecho, se hará realidad más pronto de lo que pensamos porque la compañía ha anunciado que en 2019 lanzará al mercado su primer producto eléctrico.“La intención es ponerla a la venta en 18 meses”, ha afirmado Matt Levatich, presidente de la empresa norteamericana. No sabemos cómo acogerán la noticia los amantes de esta marca y fieles seguidores del particular estilo de vida que representa la firma de Milwaukee.Quizás crean que es una aberración, tal como en su día pudieron pensar algunos fervientes seguidores de firmas automovilísticas superdeportivas cuando vieron que sus marcas preferidas apostaban por el lanzamiento de vehículos de corte SUV -uno de los más recientes, el Lamborghini Urus- o con sistemas de propulsión ecológicos -híbridos o eléctricos-.Independientemente de lo que cada cual considere, está claro que las empresas deben tener buenos resultados comerciales para garantizar su viabilidad. Por ello, es habitual que deban adaptarse a las tendencias y requerimientos del mercado.Quizás este es el motivo que ha propiciado el adelantamiento de una Harley-Davidson eléctrica prevista en un principio para 2021. Y es que el año pasado la compañía facturó un 8,5% menos que en 2016. Estas pérdidas han obligado al fabricante a anunciar el cierre de su fábrica en Kansas City y mandar la producción a York, con el despido de 260 empleados.En la nueva vía de negocio, la firma de Milwaukee quiere convertirse en un referente mundial de motocicletas eléctricas de lujo. Para conseguirlo invertirá hasta 50 millones de dólares para desarrollar esta tecnología, que ya comenzó a utilizar en la Harley LiveWire, un prototipo de cero emisiones presentado en 2014.Todavía se desconoce el nombre del nuevo modelo y si derivará directamente de su precursor concept. La agencia de noticias Bloomberg ha informado de que esta moto eléctrica podría ser capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4 segundos. (Fuente: La Vanguardia.com)