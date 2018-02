Aportes para una lectura estival

Luis Alberto Spinetta: el lector kamikaze

Juan Bautista Duizeide

Curioso, ávido, sensible, Luis Alberto Spinetta representa muchas excepciones en el mundo del rock. Una de ellas, la especial relación que tuvo con el mundo de los libros. Baudelaire, Rimbaud, Artaud, Cortázar, Octavio Paz, Sor Juana, César Vallejo, Horacio Quiroga, Idea Vilariño, Carl Jung, Foucault y los maestros del haiku no solo figuran entre sus lecturas, sino que están en los cimientos de sus creaciones. En El lector kamikaze se indagan las redes culturales que hacen del mundo Spinetta algo tan complejo como fascinante. Su homenaje a Artaud, su encuentro con Borges, su carácter de “téster de violencia” capaz de comprender las corrientes profundas de lo humano y hacerlas canción se despliegan capítulo a capítulo. Desde los tiempos del hippismo y Almendra hasta la madurez brillante de Las Bandas Eternas. Pistas para acercarse a una obra siempre esperándonos en el futuro, porque “mañana es mejor”. Colección La balsa Nº 1

Mientras los hombres conquistaban la Luna y daban vueltas alrededor de la Tierra: Rodolfo Walsh, el pastor de Girón

Alejandro Pedregal

El presente volumen se compone de tres piezas sobre Rodolfo Walsh (1927-1977). Las dos primeras se ofrecen como ensayos histórico-narrativos sobre dos períodos distintos, pero fundamentales en su biografía: su papel determinante en los eventos que condujeron al fracaso de la invasión de Cuba apoyada por Estados Unidos y un recorrido por la etapa de fines de los ’60 y principios de los ‘70, cuando se debatía entre la literatura y la militancia. El último capítulo propone un esbozo del pensamiento político de Walsh y abandona la forma narrativa para tratar de complementar los anteriores a través de nociones que vinculan al periodista y escritor argentino con pensadores como Antonio Gramsci, Walter Benjamin, Frantz Fanon, Terry Eagleton, Howard Zinn, Naomi Klein y David Harvey. Subrayando la persistencia de la contemporaneidad de su pensamiento político, no trata de agotar las posibilidades con las que aproximarse a su obra, sino contribuir a su estudio, para abrir el apetito sobre un ámbito estimulante de Walsh tal vez poco transitado. Ilustraciones de Luz Ceballos

Patti Smith: poesía y distorsión

Rosi Bernas

¿Cómo se explica que una muchacha de la clase trabajadora de Chicago, educada como testigo de Jehová, llegue a plantarse en un escenario, y desafíe al público rompiendo el silencio con la sentencia “Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos”? ¿Cómo entender su transformación de adolescente retraída en luminaria del ambiente cultural neoyorquino? Algo de esos misterios se aclara al recorrer las lecturas que marcaron la vida de Patti Smith: Sylvia Plath, Baudelaire, Rimbaud, William Blake, Allen Ginsberg, Burroughs, Jean Genet. Sin esas lecturas, no hubieran bastado el embarazo precoz y la rutina de una fábrica donde el maltrato era corriente para que su huida a Nueva York no fuera solo un sueño. Allí se juró vivir del arte y para el arte. Pero en el principio estuvieron sus libros. Colección La balsa Nº 2

Crónicas del fisgón

Entrevistas - Testimonios - Historias de vida

Jorge Boccanera

Diálogos con referentes singulares en los pliegues de la política, la literatura, el arte y la ciencia de América Latina. Palabras que abren designios e interrogantes. Imágenes que surgen desde los testimonios como una biopic de las diversidades en nuestro continente. PILAR CALVEIRO - LEONARDO PADURA - FERNANDO BIRRI - RUBÉN BLADES - MILAGRO SALA - GREGORIO FUENTES - MARIE-MONIQUE ROBIN - JUAN GELMAN - MINOU TAVÁREZ MIRABAL - DIEGO HURTADO - RAMÓN BÁEZ - RENÉ LAVAND – TONGOLELE Esta suma de entrevistas y crónicas tiene varias vertientes: anotaciones de un viaje iniciático y las experiencias de quien debió formarse sobre la marcha en redacciones de agencias de noticias, revistas y periódicos. Pero sobre todo una mancuerna entre avidez y curiosidad surgida en su infancia en el puerto de Ingeniero White, donde -señala Jorge Boccanera- los rostros de los inmigrantes y los forasteros le contaban una y mil historias. Leer mapas de vida en las facciones de pescadores, marineros y artistas circenses fue, dice, el inicio de una obsesión. De aquel ejercicio que devino vocación de husmear, arribarían las semblanzas de personajes -magineros, musicantes, palabreros, luchadores, soñadores tenaces- que pueblan estas Crónicas del fisgón desde temas diferentes aunque con una misma pasión por el diálogo. Colección Identidades Nº 50

Historias debidas

Conversaciones y testimonios

Ana Cacopardo

En colaboración con J. B. Duizeide

¿Cómo explorar la huella de la historia y al mismo tiempo la condición humana? ¿Cómo contar también desde el silencio? Desde estas preguntas iniciales la periodista Ana Cacopardo reflexiona sobre el valor de la narrativa testimonial. Y comparte una selección de 31 entrevistas realizadas en Argentina y América Latina que pueden leerse como un acercamiento al mundo contemporáneo o como una exploración del alma humana. En la búsqueda de Cacopardo vuelven persistentes, las mismas grandes preguntas. Las preguntas sobre la historia reciente y las dictaduras. Sobre la memoria y el olvido. Sobre las violencias de hoy. Sobre los que resisten. Sobre las identidades. Sobre el lugar de los horizontes emancipatorios en este mundo global donde todo parece haber cambiado, menos la injusticia. ELENA PONIATOWSKA- ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL- ISABEL ALLENDE- CHICHA MARIANI- ÀLVARO GARCÍA LINERA- PILAR CALVEIRO- CAMILA VALLEJO- OSVALDO BAYER- ALEJANDRO SOLALINDE- MIGUEL ÁNGEL ESTRELLA y varios de los más destacados. Colección Identidades Nº 46

La estrella y el árbol

Raíces y sueños

Mamerto Menapace

“Al comenzar esta última etapa de mi vida quisiera dejarles entregados estos recuerdos para el futuro. No se trata de una autobiografía. Solo quiero buscar en lo vivido lo que necesito poder seguir avanzando. Si hurgo en el pasado, no lo hago por nostalgia. Me apasiona el futuro. Me mueve la certeza de una esperanza. Algo que es intransferible, pero que tiene que ser compartido al vivirlo junto a los otros”. Colección Esperanza Nº 47