La canasta escolar aumentó un 20% en relación al año pasado

El pequeño entra en la librería y lo primero que ve es una mochila de Los Vengadores. Súperman que sobresale, con un relieve en la tela. Detrás está Batman, pintado, aún más lindo que en la historieta original. El nene quiere eso. Quiere esa mochila y parece que no va a aceptar otra opción o un reemplazo. La madre pregunta al dueño su precio y cuando este le dice que vale $1200, levanta las cejas y toma de la mano al niño para que lo siga a recorrer el salón.

Los padres van en el inicio de este mes por la canasta escolar y obviamente hacen cuentas. Saben cuáles son aquellos útiles que se puede reutilizar, que sobraron del 2017, para no volver a gastar en lo mismo: canopla, mochila, tijeras, reglas, carpetas...

Comienza febrero y se reactivan las ventas en el comercio rafaelino. Esta vez incentivado por la actividad escolar que se inicia en marzo (dependerá de las paritarias) y en ese contexto, empiezan a "mirar". Como falta casi un mes, van comprando de a poco y averiguan, con la persona a cargo, las formas de pago de una compra que oscilará los $1000 como base, según explican experimentados del rubro.



ENTRE UN 15% Y UN 20%

Según pudo averiguar este Medio con distintas librerías de la ciudad, la canasta escolar aumentará entre un 15% y un 20%, teniendo en cuenta la gran cantidad de artículos que puede adquirirse para armar el combo. "Hay 10 mil artículos en esta librería y hay muchos precios. El aumento ronda al 20% en relación al 2017, por la gran inflación que hubo y por cómo se han disparado los números", le dice a LA OPINION Gustavo, dueño del comercio La Oficina.

Para tener una idea, hay lápices de $6 y otros de $18, hablando de una buena gama de calidad. "Si bien es difícil de calcularlo, con $1000 pesos se puede armar una buena canasta, sin contar la mochila", aclara. Es que para hablar de precios de mochilas hay que hablar de $500 como base.

Hoy en $4 podemos encontrar una goma de buena calidad y en $10 una lapicera rendidora. En cuanto a las hojas, podemos hablar de un buen repuesto en $54 (de 24 horas), mientras que, y pensando en todo el año, el repuesto de 480 hojas cuesta $305. "Las hojas son un costo para los padres. Pero un chico no gasta 400 hojas en un año, por lo que te saldría $305 todas los repuestos de la temporada", dice Gustavo.

En tanto, consultando a Luis, de Librería Papiro's, destacó que "el aumento que hay es de un 15% aproximadamente. El dato que marcó este propietario rafaelino es que los útiles recibieron el último aumento en octubre: "fue en octubre del año pasado cuando recibimos el último aumento y hasta abril los precios van a ser los mismos. Nosotros buscamos de armar muchas promociones para el bolsillo de la gente porque sabemos que no todos pueden pagar lo mismo", destacó, haciendo alusión también a los artículos importados.

Haciendo otras consultas, nos topamos básicamente con que los cuadernos, en ejemplares de 100 hojas los valores aumentan a un mínimo de 90 pesos la unidad. Los precios aumentarán según la calidad, la marca, el tipo de tapa que tenga el mismo, etcétera. Los elementos que históricamente han sido baratos y accesibles no han modificado en gran medida su valor, ese es el caso de un sacapuntas de acero inoxidable, que se encuentra en no más de 15 pesos, o una goma de borrar que se consigue con el importe no mayor a 5 pesos.

En tanto, el valor de una cartuchera oscila entre los 15 y los 400 pesos. Allí, las variables que determinan el costo es la calidad, lugar donde se compre y marca. En el caso de las lapiceras, tienen un valor de entre 10 y 15 pesos la unidad. La caja de 12 lapices de colores cuestan entre 40 y 70, lo mismo que un pack de 12 fibras multicolor.

A pesar de que falte un mes, los papis ya hacen la cuenta...