Cada producto es único y está hecho con el amor que pone cada artesano

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad local recuerda que hasta el 28 de febrero se encuentra abierta la inscripción para los interesados en ser expositores de la Feria de Artesanías, Arte y Diseño, un espacio para la exposición y venta de productos de artesanos, artistas, diseñadores y creadores locales y zonales.Esta propuesta se desarrollará durante el año 2018 una vez por mes, durante dos días consecutivos (en lo posible en coincidencia con los feriados), en la Plaza 25 de Mayo (o en otro espacio a definir), y contará con, aproximadamente, 40 puestos para expositores.La planilla de inscripción podrá ser presentada hasta el miércoles 28 de febrero, de 8 a 12 en la Secretaría de Cultura -Güemes 365-. La misma debe estar completa en letra clara, y se deberán adjuntar fotos de la producción, ya sea en formato papel o digital.Los aspirantes deberán presentar la solicitud de inscripción para preselección de expositores con todos los datos que se requieren, adjuntando material fotográfico de la producción (presentar copias en papel o en CD), considerando si se postula como expositor permanente o eventual. Dicha solicitud podrá ser retirada en la Secretaría o descargada desde la web de www.rafaela.gob.ar, ingresando a la sección de Gobierno, desde allí a Cultura y después seleccionar el banner "Feria de Artesanías, Arte y Diseño".Las solicitudes de inscripción que hayan sido aprobadas por la mesa fiscalizadora, formarán parte de una base de datos de aspirantes a participar de las siguientes fechas de la feria.Además, la Municipalidad proveerá las estructuras unificadas para los puestos, que serán de caño y tendrán una medida de dos metros por dos metros.Daniela Colombo es expositora de la Feria y contó que se enteró de "la convocatoria participando de otras ferias de la ciudad, a través de expositores que hace años participan de la Feria de Arte, Artesanías y Diseño de la Municipalidad".Además, explicó que "mi emprendimiento se llama Meraki. Es sobre cosmética natural y artesanal, y aromaterapia. Jabones sólidos y líquidos, geles, cremas y sales de baño. Todo 100% natural. Lo inicié hace poco más de un año. Publicito mis productos en las redes sociales y a través de folletos que entrego en las ferias y a cada cliente con el producto que se lleva".Por otro lado, expresó que "la feria organizada por la Secretaría de Cultura me parece una excelente oportunidad para quienes, como yo, estamos iniciándonos con un emprendimiento. Además, pone en valor el trabajo artesanal de cada expositor. Cada producto es único y está hecho con el amor que cada artesano o emprendedor pone en su proyecto".También dijo que su participación en este programa municipal le posibilitó "incrementar mis ventas por cuatro. No es sólo lo que se vende los días de feria, sino los contactos que uno forma".Por último, agregó: "A los que estén pensando en participar de la feria les diría que no lo duden. Porque además de ser un muy buen espacio de ventas y contactos, es una hermosa oportunidad de compartir con el resto de los expositores y con el público en general".