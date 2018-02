La caja de Pandora

El Presidente Mauricio Macri, todo parece indicar que para salvaguardar a su Ministro de Trabajo Jorge Triaca del escándalo que lo envuelve con su ex- empleada doméstica, firmó un decreto que obliga a los familiares de sus funcionarios a dejar los cargos públicos que ostentaren por razones políticas; abriendo de esa manera una Caja de Pandora con resultados impredecibles.Cortina de humo, esconder un elefante en mil, ingeniosa maniobra distrayente, efecto marketing, y las adjetivaciones que la imaginación literaria pudiera arrojar; pero lo cierto es que Macri sacrifica a 40 familiares de sus colaboradores en el altar de la decencia política, no solo para difuminar el yerro de uno de sus ministros - si ese fuera el objetivo- sino para reinstalar en el ya quejoso subconsciente colectivo la electoralmente exitosa fórmula del "cambio" de época.El Gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, tras calificar la medida como "poco creíble" y "marketinera", reconoció "que de todas formas no se puede ignorar que hay sectores sobredimensionados del Estado a los que hay que revisar "y buscar reducir estructuras que no son eficaces y que insumen gastos innecesarios".Tras cartón, el Gobernador agregó que "también es cierto que en muchas áreas del gobierno en todos los ámbitos suele haber designaciones que no reúnen los requisitos de idoneidad, trayectoria y experiencias que se requieren para los cargos públicos. Y eso es más objetable cuando se trata de familiares, dijo. Es bueno revisar estas cosas", remarcó el titular del Ejecutivo provincial.El Gobernador Lifschitz entró en el vórtice creado por el Presidente de la Nación y pidió que los poderes judiciales y legislativo también "revisen sus planteles" porque "ese tipo de situaciones (parientes nombrados en el Estado) "ocurre en la administración pública en general".En las redes sociales ya se advierte la caza de brujas (o de parientes) con increíbles listados de familiares cumpliendo funciones en distintos ámbitos de la administración pública, sea esta provincial o local, que de seguro obligarán a infructuosas aclaraciones por parte de supuestos afectados si los mismos llegaren a los "medios tradicionales".Quizás se instale en el medio ambiente un interesante, cautivador y peligroso ejercicio de purificación por parte de voluntariosos torquemadas, a los cuales las llamaradas purgatorias también podrían alcanzarlos.