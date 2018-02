Tras sus vacaciones, Luis Castellano vuelve a Intendencia

El intendente Luis Castellano vuelve al mando de la Intendencia de nuestra ciudad tras ausentarse por 15 días de vacaciones.El pasado 14 de enero se firmó justamente en el 5to piso Municipal el traspaso donde Raúl (Lalo) Bonino, actual presidente del Concejo Municipal, reemplazó al Intendente, en este período en donde no tuvo que afrontar algún hecho atípico en la ciudad.Según pudo averiguar ayer este Medio, no existió comunicación alguna entre Castellano y Bonino en estos días de vacaciones, aunque sí se espera que por estas horas se lleve a cabo un encuentro entre ambos para hablar de lo que sucedió en este tiempo y poner al tanto al arquitecto de lo recientemente acontecido. Quien sí estuvo muy cerca del referente del PRO en estos días fue el jefe de Gabinete del Municipio, Marcos Corach, que asistió y acompañó prácticamente a quien estuvo al mando de la ciudad por estos 15 días.Recordemos que este fue el segundo caso en la historia de Rafaela, de que quien suplanta al Intendente de turno no pertenece al oficialismo. A comienzos del presente siglo, cuando era intendente justicialista Ricardo Peirone se ausentó por este mismo motivo de vacaciones anuales, fue reemplazado por Luis Peretti de la democracia progresista, quien presidía el Concejo en ese momento.