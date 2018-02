Alerta fitosanitaria por la plaga de la langosta

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la emergencia fitosanitaria hasta agosto de 2019 por la plaga de langosta, ya que vigila más de 400 mil kilómetros cuadrados y hay ocho provincias afectadas por la presencia del insecto.La emergencia fue declarada por el nivel de dispersión territorial que tiene la plaga y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomiendan control permanente de lotes como la forma más efectiva de combate.En la Argentina y, sobre todo en el NOA, la langosta sudamericana (Schistocerca cancellata Serville) no es una plaga novedosa: los primeros registros establecen que afectó a la agricultura en la provincia de Buenos Aires, alrededor del 1500."Es un problema histórico", afirmó Héctor Medina -coordinador del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del SENASA- y alertó: "Hace más de 60 años que no veíamos una explosión poblacional como la de ahora, en la región".Se trata de un insecto versátil, con una gran capacidad de dispersión -puede moverse hasta 150 kilómetros en un día- y voracidad -se alimenta de distintas especies vegetales-.A escala nacional, el grado de dispersión es alto, si bien la presencia de langostas es constante en Catamarca, La Rioja, algunas zonas de Tucumán y Santiago del Estero y oeste de Córdoba, en el invierno de 2015 se detectó en Santiago del Estero una gran manga de adultos como hacía décadas no se observaba.A principios de 2017, Bolivia y Paraguay alertaron sobre la presencia de mangas y bandas de la langosta sudamericana y se estima que, a fines de junio de 2017, reingresaron a la Argentina desde Paraguay y provocaron los primeros ataques a cultivos en el norte del país."Hoy la superficie de vigilancia es muy extensa, abarca 400.000 kilómetros y tenemos un mapa que muestra las zonas afectadas", indicó Medina.El NEA -Chaco y Santa Fe- tienen un nivel bajo de infestación; en el NOA -Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero- la presencia de langostas voladoras es elevada.Y en el centro del país se registra un nivel medio de infestación en Córdoba y preocupa la posible dispersión hacia otras provincias de la región.Con el objetivo de contener su avance y evitar la formación de mangas que migren a otras zonas productivas del país, el Senasa declaró la emergencia fitosanitaria."El anuncio difundido en agosto de 2017 prevé que la plaga va a seguir, al menos, hasta agosto de 2019", expresó el coordinador del Senasa, quien añadió que "es un problema que no se va a solucionar de un día para el otro".