Suardi: evalúan cierre de la planta de Williner

El cierre de la planta de Williner en la localidad de Suardi puso en alerta a la Provincia, que ahora evalúa posibles acciones para evitar el impacto negativo sobre las fuentes laborales de la región. Es así que la ministra de la Producción santafesina Alicia Ciciliani recibió anteayer al senador por San Cristóbal Felipe Michlig para analizar la situación de la empresa láctea.“Es una situación que nos preocupa, porque queremos evitar el debilitamiento del territorio en cuanto al trabajo y la producción, tal cual lo planteó el intendente (de Suardi, Hugo Boscarol) y el senador desde que se conoció esta decisión empresarial, por lo que estamos evaluando acciones desde el Gobierno, más allá de que sea una determinación de una empresa privada”, explicó Ciciliani.Michlig indicó que “en la reunión con la ministra hicimos un análisis pormenorizado, de la situación de Williner (como en una reunión previa lo hice con el Gobernador) y notamos una absoluta predisposición a intentar revertir la decisión empresarial, que sabemos es una cuestión de una empresa privada, pero que siempre se puede encontrar una solución superadora, sobre todo para los trabajadores y sus familias, para conservar los puestos laborales y el arraigo, al igual que la economía regional”.La crisis laboral producida por el cierre de la planta de lácteos en Suardi tenía en vilo a 70 trabajadores. La empresa Williner, responsable de la producción de esa línea de lácteos, decidió cerrar el establecimiento y trasladar la producción a otras sedes que tienen en la provincia de Santa Fe.El ofrecimiento que hicieron a los empleados para que no pierdan el puesto de trabajo fue trasladarse hacia alguna de las otras plantas. Michlig informó que el 90% de los trabajadores aceptó esa propuesta mientras que el 10% restante prefirió el retiro voluntario, según informó LT10.La empresa Williner, que fabrica y comercializa los productos Ilolay y tiene su fábrica principal en Bella Italia, deslizó que hoy ampliará la información suministrada hasta el momento sobre los planes de la compañía para el corto y mediano plazo, tras el cierre de su planta en Suardi.Directivos de la firma de Rafaela admitieron que el establecimiento industrial de Suardi comenzó a ser deficitario. En un posterior comunicado, expresó que la empresa "está abordando un proceso de profundo análisis con el fin de mantener su nivel de competitividad y lograr, de esta manera, un desarrollo sustentable en el tiempo". Consideró que "esta decisión no constituye un hecho aislado, sino que obedece a la estrategia de negocio trazada por la empresa, por la cual se priorizan las ubicaciones cuya tecnología permita un desempeño competitivo". Destacó la determinación de ofrecer traslados a los trabajadores de la planta de Suardi en otros predios fabriles de Williner para garantizar la "continuidad laboral. No peligra ningún puesto de trabajo".