Omar Martínez, el director de su propio equipo en TC

Omar Martínez seguirá dirigiendo su equipo, pero ya no con buzo de piloto. El entrerriano será el director deportivo de la escuadra de Turismo Carretera que tendrá como pilotos a Luciano Ventricelli, Mauricio Lambiris y Emanuel Moriatis.Para el "Gurí" será un comienzo de año distinto, ya que a partir de su debut en TC en la temporada 1994 siempre tuvo presencia en la categoría como piloto. Pasaron 363 competencias, 33 victorias en finales, 86 triunfos en series y 73 podios.Significará una nueva etapa para el entrerriano, quien también atenderá autos en TC Pista, TC Mouras y TC pista Mouras. Además de seguir bien de cerca la participación de su hijo Agustín en la Fórmula Metropolitana.Los autos de Ventricelli, Lambiris y Moriatis tendrán atención de Federico Raffo y la motorización de Julián Adamo. Por una cuestión de tiempos el único que realizará ensayos previos a Viedma será Ventricelli, quien retornará al TC, donde ya compitió en las temporadas 2013 y 2014.Esta semana los pilotos visitaron el taller de Paraná para seguir de cerca los trabajos que se están llevando a cabo con miras a la apertura del calendario, en el autódromo rionegrino de Viedma.Por su parte Omar Martínez podría retornar al TC en alguna competencia durante el transcurso del año y a su vez ser parte como piloto de la flamante categoría Pick Up, también fiscalizada por la ACTC."Empezamos un año complicado", comentó Fernando Laboritto, ante la consulta de cómo se reestructurará el equipo Laboritto Jrs. tras las desvinculaciones de Josito Di Palma y Alan Ruggiero, quedando así disponibles los Torino que utilizaron ambos en la pasada temporada de Turismo Carretera.Si bien esos autos están momentáneamente sin piloto, seguramente no será mucha la espera para contar con uno confirmado antes de la primera fecha que se disputará en Viedma, entre el 16 y 18 de febrero, en donde sí estará el equipo Laboritto Jrs. brindando su atención a Juan Cruz Benvenutti en TC Pista.Por el lado de Ruggiero, luego de no renovar su vínculo con el Laboritto Jrs. acordó su incorporación al Azul Sport Team para darle continuidad a su participación en la categoría más popular de la Argentina.El piloto del barrio porteño de Flores conducirá un Torino, aunque todavía debe resolver quién será el preparador de los motores.Ruggiero y el Azul Sport Team volverán a estar otra vez juntos tras competir anteriormente en el TC Mouras y el TC Pista.Hoy terminará la veda para realizar ensayos de Turismo Carretera. A partir de esta jornada quedarán habilitados los autódromos "Roberto Mouras" de La Plata y "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.En principio, la mayoría de los equipos saldrá a pista en la semana anterior a la competencia de Viedma, que se realizará el domingo 18 de febrero. Inclusive, varios harán un alto en el viaje hacia el sur de nuestro país, para girar en el "Hermanos Emiliozzi" y luego sí continuarán hacia la capital rionegrina.