La industria creció 1,8% durante 2017

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La actividad industrial registró durante 2017 un incremento del 1,8% con relación al año anterior, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cifra que no le permitió recuperar la caída del 4,6% sufrida en 2016. El Estimador Mensual Industrial (EMI) que divulga el organismo oficial registró en diciembre una leve suba del 0,3% respecto de igual período del año anterior.En la encuesta cualitativa que también efectúa la entidad, el 80% de los empresarios consultados estimó que no tomará más personal o que incluso se producirán algunos despidos. El indicador oficial se ubicó por encima del 1,4% de crecimiento que relevó el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres durante 2017 contra al año anterior.En lo que respecta a los bloques del indicador, en el acumulado del año respecto de 2016, se observaron crecimientos en las industrias metálicas básicas (9,2%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (8,5%), los productos minerales no metálicos (6,2%), la automotriz (5,4%), los productos de caucho y plástico (1,5%) y la edición e impresión (0,9%).En tanto, para la misma comparación, se registraron disminuciones en la industria textil (6,7%), la del tabaco (4,7%), la alimenticia (1,4%), la refinación del petróleo (1,4%), el sector químico (1%) y el bloque de papel y cartón (0,2%).Dentro del rubro Alimentos, los que observaron incrementos en el acumulado anual de 2017 respecto de 2016 fueron: la producción de carnes rojas (8,3%), carnes blancas (2,4%) y yerba mate y té (2,2%).Para la misma comparación, los rubros que presentaron disminuciones fueron: lácteos (5,9%), molienda de cereales y oleaginosas (5,4%), azúcar y productos de confitería (5,2%) y bebidas (0,8%).En el grupo bebidas, la disminución observada en diciembre con relación al mismo mes de 2016 se origina principalmente en las caídas registradas por la actividad vitivinícola y el sector productor de gaseosas.Para la comparación de diciembre de 2017 con respecto al mismo mes de 2016, se observan subas en las industrias metálicas básicas (17%), textil (13,3%), los productos minerales no metálicos (10,2%), la química (3,7%), el bloque de papel y cartón (2,8%), la refinación del petróleo (2,3%) y la metalmecánica excluido el sector automotriz (1,8%).Por otra parte, para la misma comparación se registran bajas en la industria del tabaco (23,7%), automotriz (12,7%), alimenticia (7,3%), los productos de caucho y plástico (2,3%) y la edición e impresión (1,3%).Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el primer trimestre de 2018.Con respecto a la demanda interna, 51,8% anticipa un ritmo estable para el primer trimestre; 35,5% de las empresas espera un aumento y 12,7% prevé una baja.Entre las firmas exportadoras, el 53,3% no anticipa cambios en sus ventas externas totales para el primer trimestre de 2018; 31,8% espera una suba y 14,9% vislumbra una disminución.El 61,8% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 29,9% vislumbra un crecimiento y 8,3% prevé una baja. El 58,3% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24% anticipa una suba y 17,7% una disminución.El 67,8% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el primer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 19,6% prevé un aumento y 12,6% anticipa una disminución.