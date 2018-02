Oficializan medida que prohíbe el nepotismo

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Gobierno oficializó ayer la medida que prohíbe la designación de familiares de funcionarios de alta jerarquía en la administración estatal, con excepción de aquellos que hayan llegado a través de un concurso público o que tengan varios años de antigüedad en el cargo.La norma fue sancionada a través del decreto N° 93/2018, publicado este martes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Quienes estén alcanzados por la nueva regla deberán desvincularse de sus puestos de trabajo antes del próximo 28 de febrero: el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, estimó esta semana que "no deben ser más de 40 casos".En su artículo 1, el texto destaca que "no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro". "Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial", remarcó la norma, que había sido anunciada el lunes último por el mandatario, en el marco de un plan de reducción de cargos políticos en el Estado.El decreto aclara que quedan exceptuadas de lo dispuesto en la medida las personas "designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo", incluso aquellos que hayan hecho reserva del puesto por estar ocupando uno político.El presidente Mauricio Macri había anunciado el lunes pasado un paquete de medidas que implican el récord del 25 por ciento de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo, la suspensión de los aumentos de salarios de funcionarios de mayor jerarquía.En este marco, el titular de la empresa estatal de telecomunicaciones Arsat, Rodrigo De Loredo, se sumó ayer a la lista de funcionarios que abandonarán sus cargos por el decreto antinepotismo, ya que es el yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad. "La verdad, en lo personal, me parece mejor así. Una excepción no hubiera sido correcta ni saludable", sostuvo el saliente funcionario nacional.En diálogo con Cadena 3, el cordobés consideró que el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri es "una medida fuerte, pero muy necesaria en la Argentina en que se vive". "Estoy muy contento de poder contribuir con ella", señaló el dirigente radical, quien llegó a Arsat cuando su suegro era el ministro de Comunicaciones.En tanto, Ernesto Martí Reta, cuñado del ministro de Trabajo Jorge Triaca -casado con su hermana Mariana-, renunció a su cargo como director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).EL RESPALDO DEGOBERNADORESEl Gobierno recibió ayer el respaldo de varios gobernadores al decreto que prohíbe la designación de familiares de ministros en el Estado, los que además anticiparon que replicarán en sus distritos la reducción de cargos políticos que anunció Macri.Luego de que la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, y su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumaran al instante a la norma impulsada por el jefe de Estado, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, indicó que tomará "medidas en esa dirección" y que se centrará en "la reducción de la estructura del Estado".Por su parte, el mendocino Alfredo Cornejo afirmó que a partir de ahora "el ingreso a la Administración Pública Provincial será por concurso". "Se acabó el ingreso a dedo o por amiguismo político. Cualquier mendocino, con las capacidades que requiera el puesto, va a poder ocupar un cargo o ascender en el Estado", remarcó.En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se mostró "de acuerdo" con la medida adoptada por la Casa Rosada y llamó a sus pares a "trabajar ordenados y sin que haya ningún privilegio para nadie"."Hemos eliminado varios ministerios, entendiendo que hay que reducir el gasto superfluo, el gasto innecesario y también me parece que los criterios de nepotismo, es decir el acomodar a los familiares, nunca son buenos en los gobiernos. No es bueno que se generalice en el Estado, yo doy la orden de que eso se evite porque necesitamos un Estado que no siga tomando más gente", señaló el dirigente peronista.A su vez, el neuquino Omar Gutiérrez apoyó "las medidas del Gobierno nacional de impulsar la austeridad" y destacó que su provincia está implementando "políticas de ahorro desde hace un tiempo", en alusión al decreto que firmó para congelar por un año los aumentos de sueldo de la planta política y a su intención de reducir los cargos del Gobierno.