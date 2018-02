Conocido sujeto ahora robó una motocicleta

Un sujeto de 20 años, identificado como Diego Emiliano A., de 20 años, fue detenido por la policía, y se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Biz que fuera sustraída en la víspera.En momentos en que personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería se encontraba patrullando a las 5 de la víspera, al hacer paso por Av. Italia y calle Manera observaron a un sujeto a bordo de una moto en actitud sospechosa, quien al notar la presencia policial se dio a la fuga arrojando la moto y continuando la huida corriendo.Rápidamente se le dio alcance, y tras consultarle sobre la documentación de la motocicleta dijo no poseerla. Tras averiguaciones se pudo constatar que la motocicleta Honda Biz, poseía pedido de secuestro a requerimiento de la Comisaría Nº 1 deRafaela, por lo que se procede a incautarla y a la detención de Diego Emiliano A., siendo trasladado a sede policial a los fines pertinentes.Casi al mismo tiempo el legítimo dueño de la moto Honda Biz, se encontraba en sede policial radicando la denuncia respectiva.Luego de ser anoticiada del hecho de referencia, la fiscal de turno Angela Capitanio, dispuso la detención de Diego A., a quien se le inició una causa calificada provisoriamente como “encubrimiento”.* Siendo las 2:30 de la víspera, el subjefe de la UR V, junto al jefe de área, se encontraban patrullando la jurisdicción policial de la Comisaría Nº 13, cuando procedieron a la identificación y posterior traslado a sede policial, de Gabriel Andrés B., de 18 años y ocupación lavacoches que se encontraba en la intersección de calles Ramón y Cajal y Marini. El joven fue trasladado en averiguación de sus antecedentes, y se conducía en una motocicleta marca Honda Wave, la que por carecer de documentación, fue secuestrada por personal de Protección Vial y Comunitaria.* Siendo las 13 de ayer, en una recorrida por zona rural, en un camino a 4 km al norte de esta ciudad, personal policial interceptó a Gonzalo S., de 27 años, en una motocicleta y con una desmalezadora. Al observar que no tenía llave de contacto de la moto, se le requirió la documentación, y este manifestó que no la tenía, por lo que se secuestró el motovehículo marca Honda Wave y una motoguadaña marca Yard. En esa instancia, el hombre declaró que había recibido estos elementos a cambio de un caballo, de parte de un hombre debidamente identificado oriundo de Rafaela. Actuó personal de la Comisaría 14ª de Lehmann.