Se suman la Ciudad y la provincia

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires se sumarán en las próximas horas a la medida impulsada por el presidente Mauricio Macri a nivel nacional para recortar el número de cargos políticos en el Estado y prohibir que ministros tengan familiares en la administración pública.En tanto, Córdoba ya anticipó que no adherirá: el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, informó que la administración provincial no adoptará "medidas de excepción ni de emergencia" en el Estado, como la de remover de las distintas áreas de Gobierno a parientes de funcionarios.En Mendoza, el recorte de cargos en la función pública fue impulsado desde la asunción del gobernador Alfredo Cornejo hace más de dos años: al comienzo de su gestión, el mendocino redujo de 15 a 5 los ministerios, impulsó un fuerte recorte del 35% de los empleados y congeló salarios jerárquicos, por lo que no tomaría nuevas medidas en lo inmediato.