"Pechito" confirmado por Toyota en el WEC

Toyota Gazoo Racing confirmó su alineación de pilotos para la temporada 2018/2019 del Campeonato Mundial de Resistencia -World Endurance Championship (WEC)- de la FIA, con la novedad de la incorporación del español Fernando Alonso.El equipo que encabeza Hisatake Murata presentó oficialmente su inscripción al Automobile Club de l’Ouest y participará en las ocho carreras de la temporada del WEC.Lo hará con dos vehículos híbridos y el objetivo será conseguir la victoria en las 24 Horas de Le Mans y ganar los dos Campeonatos Mundiales del WEC: el de Pilotos y el de Constructores.Toyota Gazoo Racing competirá nuevamente con el TS050 Hybrid de 1.000 CV, que ganó cinco de las nueve carreras del WEC en 2017. El desarrollo de la tecnología híbrida sigue siendo un elemento integral de la participación de Toyota en la competición de resistencia, como parte del compromiso de la compañía de crear vehículos de producción cada vez mejores.Los tres pilotos de cada uno de los dos TS050 Hybrid ya están confirmados. En el número 7 competirán los mismos integrantes del año pasado: Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María López. Por su parte, la alineación del TS050 número 8 se renueva, ya que a Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima se unirá Fernando Alonso, el español bicampeón mundial de Fórmula 1.Alonso, de 36 años, debutará en Spa - Francorchamps (Bélgica) el próximo mes de mayo y tomará parte de todas las citas de la temporada del WEC que no coincidan con sus obligaciones en la Fórmula 1.Anthony Davidson, que ganó cinco carreras en 2017 junto a Sébastien y Kazuki, seguirá siendo un importante miembro del equipo y aprovechará su experiencia y sus victorias en el WEC en su función de piloto reserva y de desarrollo.El español sostuvo: "Me hace mucha ilusión participar por primera vez en las 24 Horas de Le Mans. Es una competencia que he seguido de cerca durante mucho tiempo y siempre he tenido la ambición de disputarla. Es una disciplina distinta a los monoplazas y será un reto interesante. Para mí supondrá una curva de aprendizaje, pero creo estar preparado para estar a la altura de lo que Toyota pretende de mis servicios".