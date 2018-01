Buscar la transparencia

Cabe recordar que en esta en primera instancia se inscribieron vía web 1.358 personas. De todas ellas, se determinaron quiénes cumplían los requisitos excluyentes y quiénes no, como por ejemplo vivir en Rafaela, ser argentino mayor de 18 años, tener título secundario, tener licencias de conducir A21 o B1 o superiores.Vale recordar que quienes en su declaración jurada no cumplieron con dichos requisitos, quedaron afuera en este primer paso.Según se expuso ayer, el total de seleccionados fue de 725 personas, que fueron las citadas en el Cine Belgrano para tener una charla informativa de la siguiente etapa, que es la prueba física.En cuando a la transparencia y equidad del proceso, hay que mencionar que desde el principio, que fue la publicación del aviso de búsqueda en los medios de comunicación, se aclaró cuáles eran los requisitos excluyentes, y la elección no queda liberada al parecer de los evaluadores, sino que se consideran objetivamente los datos presentados.Las siguientes instancias siguen la misma modalidad: la prueba física consistirá en una serie de ejercicios con determinados requisitos: quienes los cumplan pasarán, y quienes no, no lo harán; la prueba estará evaluada por personal idóneo en la materia; de igual manera será con los psicotest, que cuentan con un puntaje predeterminado; es decir que la igualdad de condiciones es clara durante todo el proceso.Recordemos que el proceso se notifica vía web en la página donde ellos se inscribieron; es el medio formal de notificación.