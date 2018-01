Me silbas ¡y te sigo!

“No me mires igual que a otros miras, que de pena moriré si te vas. No me mires que por dos caminos, van nuestros destinos. Llévame contigo o no me mires más…” Cuando alguien se acerca a verme, esta vieja canción que escuchaba en la radio mi bisabuela perra en una chacra cerca de Saguier me llena la cabeza. La que escuchaba la canción era la mujer dueña de la chacra, pero mi bisabuela perra se sentaba a sus pies y la escuchaba también. Vía herencia genética a mi quedó. Y cuando viene alguien a verme, mi corazón la canta. Mi nombre es Diógenes, ¿te gusta…? A mí más o menos. Significa que vengo del dios Zeus, nacido de Zeus y si viviera en la Era Antigua sería una divinidad. ¿Qué tal? En realidad no soy más que un pobre perro abandonado y eso me duele mucho a pesar de mi sonrisa en la foto. A los perros más que el hambre nos mata la soledad. Nos gusta tanto que una mano amiga nos acaricie el lomo, nos rasque el testuz, nos deje sentar cerca. No hace mucho que nací, nuestro tiempo no es el mismo que el de los humanos, pero la mujer que me está cuidando dice que ando por los 2 años de edad más o menos. Me dice cachorrón, no me gusta. Soy un machito joven y apuesto. Quiero aprender los modales y costumbres de una familia humana para acoplarme a ella y seguirlos donde sea y hasta donde sea. Si ya tienen otros colegas míos viviendo con ellos no tengo problemas, me llevo bien con todos sean machos o sean hembras. ¡Y con los chicos soy único! Debo confesar que no podré tener hijos… No fecundaré porque… Me da un poco de pudor decirlo. Estoy esterilizado. Si digo castrado me duele la herida. Otra cosa que no me gusta. Esa palabra castración, pero… por aquí es bastante oída porque parece que tienen que frenar la superpoblación. ¡Y sobre todo de abandonados!!! Sufrí tanto maltrato en la calle que a ustedes les causaría mucha pena si lo describo. Así que bueno, tengo que terminar porque los amigos del Diario le dijeron a la Tere que había poco espacio pero que no me van a dejar afuera. Son tan buena gente. Gracias a ustedes por leer mi mensaje. Los saludo. Diógenes.