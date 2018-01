Silvio Trucco en la “final” entre San Lorenzo y Boca

El rafaelino Silvio Trucco fue designado ayer como árbitro del decisivo encuentro entre el líder Boca y el escolta San Lorenzo de Almagro, por la decimocuarta fecha de la Superliga, el próximo domingo en el estadio "Nuevo Gasómetro" de Bajo Flores. En tanto, Darío Herrera hará lo propio en el River-Olimpo, mientras que Fernando Echenique conducirá Colón-Independiente y Jorge Baliño el duelo entre Racing y Huracán. Esta es la programación y las designaciones arbitrales determinadas por el sorteo realizado este martes en el predio de la AFA, en Ezeiza:a las 19, Argentinos - Defensa y Justicia (Hernán Mastrángelo) y Patronato - Godoy Cruz ​(Nicolás Lamolina); a las ​21:15, Belgrano - Lanús (Ariel Penel).a las 17, Banfield - Atlético Tucumán (Germán Delfino) y Rosario Central - Unión (Facundo Tello); a las 19:15, River - Olimpo ​(Darío Herrera) y a las 21:30, Colón - Independiente (Fernando Echenique).a las 17, Arsenal - Gimnasia (Juan Pablo Pompei) y Estudiantes - Newell’s (Patricio Loustau); a las 19:15, San Lorenzo - Boca (Silvio Trucco) y a las 21:30, Racing - Huracán (Jorge Baliño).a las 19, Chacarita - Vélez (Fernando Rapallini) y Temperley - Talleres (Andrés Merlos) y a las 21:15, San Martín SJ - Tigre (Federico Beligoy).El delantero Silvio Romero llegó ayer a la Argentina y remarcó que Independiente estuvo "más decidido" a ficharlo, ya que River "nunca hizo una oferta". El cordobés fue adquirido por el "Rojo" en 4.200.000 dólares por el 70 por ciento del pase, al tiempo que el América de México se quedará con el 30 restante. Luego de superar la revisión médica -que se realizó durante la tarde de este martes-, Romero tenía previsto firmar su contrato por tres años y medio para convertirse en una opción para el ataque. Al arribo al país, el "Chino" reconoció: "Independiente se mostró más convencido y más decidido a traerme. River se quedó en rumores e intenciones. Nunca hizo una oferta". Romero contó que eligió venir a Independiente "por la gran cantidad de desafíos que tiene" y sobre su arribo sostuvo que "se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, pero por suerte ya estoy acá para sumarme". El delantero afirmó que lo "sedujo Independiente por todo lo que se juega" y dijo "estar con ritmo para jugar" cuando se lo soliciten.Consumada la llegada de Romero, el que tiene todo acordado para marcharse a Rayados de Monterrey es el ex Atlético de Rafaela, Lucas Albertengo, quien se irá cedido a préstamo por un año. Según confirmaron desde el entorno del futbolista y desde la dirigencia, el acuerdo es casi total ya que hay un entendimiento por el sueldo del atacante y el monto de la cesión (500 mil dólares). Lo único que resta definir es la opción de compra, aunque parece difícil que eso trabe la operación: los mexicanos pretenden que sea de 5 millones de la moneda estadounidense, al tiempo que Independiente quiere que sea de 6.El entrenador Marcelo Gallardo piensa en cambios para enfrentar a Olimpo de Bahía Blanca el próximo sábado en el estadio Monumental, y los nombres que se avizoran en el horizonte son los del arquero Franco Armani, quien debutaría, y del delantero Lucas Pratto, que así sería como titular por primera vez. Luego de la derrota ante Huracán (1-0) y de haber quedado a 18 puntos del líder Boca en la Superliga, River necesita sumar de a tres si es que quiere alcanzar los puestos de clasificaciones a las copas internacionales, ya que ahora está a nueve unidades de esas ubicaciones. Para este objetivo, Gallardo hará algunas variantes, en parte por cuestiones tácticas y en otras por el bajo nivel de algunos jugadores. River lleva tres derrotas al hilo en la Superliga y en busca de variantes ofensivas, Gallardo meterá mano a la delantera y Lucas Pratto -la compra más cara de la historia del club- será titular junto a Ignacio Scocco, relegando al colombiano Rafael Santos Borré al banco de suplentes. El "Oso" Pratto ya debutó el domingo en el "Tomás Ducó", donde jugó 25 minutos, pero no pudo conectar con sus compañeros y casi nunca tuvo opción de gol concreta. Por otro lado, el mediocampista Bruno Zuculini entrenó este martes por primera vez con el plantel profesional en el predio de Ezeiza, aunque solo hizo ejercicios físicos para la puesta a punto. El jugador proviene del Hellas Verona de Italia, en donde estaba en actividad, y Gallardo evaluará si podrá estar en condiciones para que concentre de cara al próximo sábado o bien deberá esperar una semana más para un posible debut.El programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para terminar con la violencia en el fútbol, sigue brindando exitosos resultados en la reanudación de la Superliga. Durante este fin de semana, en los partidos disputados en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, se impidió el acceso a 20 barras a los estadios y se controló a más de 20.000 personas con el sistema de seguridad. Los encuentros en los que se desplegaron los controles fueron: Boca Juniors y Colón de Santa Fe, Newell's Old Boys y Arsenal de Sarandí, Huracán y River Plate, Atlético Tucumán y Temperley, Unión de Santa Fe y Racing y, por último, Argentinos Juniors y San Martín de San Juan. Como resultado de esto, se aplicó el derecho de admisión a 16 personas y cuatro fueron detenidas por contar con pedidos de captura por distintos delitos.