Se irán 40 familiares de funcionarios nacionales

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El Gobierno confirmó que hoy será publicado el decreto del presidente Mauricio Macri que establece la reducción de personal político del Estado, por el que deberán dejar sus cargos unos 40 familiares de ministros."En general la idea es poder construir calidad institucional a partir de definir reglas, como también se planteó en su momento con el decreto de conflicto de intereses. Son reglas que antes no existían y que ayudan a interpretar la demanda de la sociedad", manifestó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.El ministro coordinador formuló declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete nacional realizada esta mañana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y que fue encabezada por el presidente Mauricio Macri.Al ser consultado sobre cómo evaluaron los miembros del Gabinete el anuncio presidencial que impide a los ministros designar a familiares en la administración pública nacional, el referente del PRO afirmó que "es una medida muy importante que construye un piso institucional, marca una regla donde antes no había"."El decreto esperamos publicarlo ya mañana, tiene que ver con las designaciones políticas. Una persona que estaba por concurso, por planta permanente en el Estado, no tiene ninguna vinculación con el hecho de que su pariente sea ministro", precisó.Peña insistió además, en "el espíritu sobre la posibilidad" que dicha medida "se extienda" a otros lugares, como lo planteó Macri, con la finalidad de lograr "una política más transparente y profesionalizada" en todos los ámbitos de la administración pública."Del mismo modo, queremos reforzar la valoración de toda la gente que vamos a perder y que estaba allí por su capacidad e idoneidad. Pero creemos que era necesario dar este paso de calidad institucional", puntualizó.Peña remarcó además que la medida corre por cuerda separada del proceso de modernización de la administración pública orientado a "pasar de un Estado muy perforado por la militancia, por la falta de transparencia y de eficiencia, a uno profesionalizado que jerarquiza la carrera pública, fomenta los concursos y el servicio a los ciudadanos".Por su parte, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que este martes se estaba "precisando la letra final del alcance" del decreto respecto al límite de familiares, esto es "hasta dónde la continuidad, la afinidad" y, al respecto, remarcó: "Estimamos que no deben ser más de 40 casos"."Nosotros llegamos al Gobierno después de 12 años de kirchnerismo, con el mamarracho que han hecho con el Estado y los nombramientos. La verdad es que lo que tuvimos que hacer es un abordaje en cada área. Y ahora vamos a dejar el gobierno con el 50% de los cargos concursos", apuntó en declaraciones a radio La Red.Ibarra negó además que el DNU sea una respuesta directa a la polémica por el caso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al señalar que "este tipo de medidas la veníamos trabajando hace tres meses" y agregó: "Estamos más lejos de ciertas especulaciones mediáticas o políticas porque la Argentina necesita hoy que tomemos decisiones rápido. Esperamos que muchas administraciones copien el tema".RENUNCIO EL PADREDE FRIGERIOA las primeras salidas anunciadas este lunes se sumaron en las últimas horas las de Octavio Frigerio, padre del ministro del Interior y actual director de YPF, y de Francisco Langieri, asesor de la Secretaría País Digital e hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Frigerio padre ya presentó una carta en la que celebra la medida anunciada por el Gobierno y pone a su disposición el cargo: "No se trata de un tema técnico sino político", explicó. "La intención presidencial es que no haya parientes próximos de sus ministros en cargos de relevancia y yo apoyo esa decisión, que me parece oportuna y conveniente", agregó en la misiva.Por su parte, Langieri habría informado su salida este martes, aunque el DNU quedaría efectivo en las próximas horas.