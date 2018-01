Hubo dos despidos en el INTI Rafaela

Desde que se aprobó el Presupuesto 2018 se sabía que las áreas de ciencia y técnica de la Nación se verían severamente afectadas, dado que no habían tenido un incremento en sus partidas. Y es justamente en ese marco de ajuste hacia uno de los aspectos en donde más debe crecer el país, que nuestra ciudad también se vio afectada. Durante el fin de semana se supo que habían despidos en el INTI: ayer llegaron dos telegramas a trabajadores rafaelinos.

Así lo confirmó a LT28 Radio Rafaela César Ordano, delegado de los trabajadores de INTI Rafaela, confirmó que en el día lunes fueron informados los despidos y ayer recibieron el telegrama en sus domicilios. Explicó que había rumores sobre posibles 600 despidos en el país.

Fueron notificados desde Buenos Aires por el gremio sobre el envío de 660 telegramas de despido, de los cuales 38 corresponderían a trabajadores del interior del país.

Ordano también explicó a LT28 que los pases a planta están congelados hace tiempo. Aseguró que hay gente bajo contrato de trabajo (contrato laboral), y a pesar de que hace años que trabajan en INTI no forman parte de planta permanente.

En el mediodía de este martes tendrán una asamblea para definir qué posición tomar al respecto. “Es lamentable, se ha jugado con los trabajadores. Hubo listas informales circulando”, dijo Ordano. Y aseguró que no hay justificación formal para la desvinculación laboral.

Hay 260 despidos efectivizados y existen rumores de que habrá como mínimo 100 más, lo que preocupa a todos los dirigentes gremiales. Por último, se pudo conocer que se evaluaría la realización de un paro nacional de SENASA por 96 horas.