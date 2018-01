Eliminan cargos, congelan sueldos y desplazan a familiares de ministros

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Mauricio Macri anunció ayer un paquete de medidas que implicarán el recorte del 25 por ciento de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo, la suspensión de los aumentos de salarios de funcionarios de mayor jerarquía, y la prohibición para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional.

De regreso de su gira internacional, el jefe de Estado anunció desde el Salón Blanco de la Casa Rosada que firmará el decreto de recorte para la administración pública nacional, el que aseguró alcanzará unos 1.000 puestos de trabajo y un ahorro de 1.500 millones de pesos para las arcas públicas.

"Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo nacional. Este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Y a partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del Gobierno", informó el Presidente.

Ante varios de miembros del Gabinete y la ausencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recién llegado de vacaciones tras el escándalo con la empleada doméstica de su familia, en el acto Macri precisó que desde el año pasado están trabajando con cada Ministerio para "reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional".

"Durante mucho tiempo los que debían entender el poder como un servicio estaban más preocupados en beneficiarse a sí mismos que por cuidarnos. Una política en que el clientelismo, la corrupción, la irresponsabilidad fueron moneda corriente", subrayó en alusión a la gestión kirchnerista.

En ese contexto, el mandatario sostuvo que cuando llegó al Gobierno "el Estado era una maraña burocrática", por lo que invitó ahora "a los gobernadores de todas las jurisdicciones del país a tomar medidas similares".

A raíz de la decisión, ningún ministro podrá tener familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) designado o contratado en dependencias de la administración pública nacional, organismos descentralizados o desconcentrados, como tampoco en empresas públicas.

"Sé que con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos y eso me da mucha pena pero siempre dijimos que queríamos un país más transparente. Espero que este ejemplo sea seguido por la política argentina", señaló Macri al respecto.

Asimismo, el Presidente explicó que "este año no habrá paritarias para los funcionarios de la administración pública nacional", lo cual "quiere decir que aquellos con cargos de designación política del Gobierno Nacional no van a tener aumento de sueldo".

"Si los argentinos hacen su aporte, quienes somos parte de la política tenemos que redoblar el esfuerzo y dar el ejemplo. Ya dejó de ocupar ese lugar de privilegio que no se toca, en el que los argentinos ni siquiera sabían bien qué pasaba ni cómo se trabajaba", señaló el jefe de Estado. Y agregó que "tenemos que seguir mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia" porque "la política no debe tener ventajas excepcionales" sino "debe ser un ejemplo de austeridad".

Estas acciones se suman a las aplicadas con anterioridad por el Gobierno de Cambiemos, como el reglamento sobre conflictos de intereses, el control sobre la publicación de las declaraciones juradas, el fideicomiso ciego para administrar los bienes del Presidente y la obligación de los contratistas del Estado de revelar sus vinculaciones con funcionarios del Gobierno.

Macri invitó en este marco a las administraciones públicas de todo el país a adoptar acciones similares con el objetivo de "mejorar la institucionales integridad y transparencia en la política" en todos los estamentos.

Remarcó, al respecto, que cuando llegó al Gobierno "el Estado era una maraña burocrática, una estructura demasiado vertical, jerárquica" por lo cual se tornaba "difícil tomar decisiones y llevaba mucho tiempo ejecutarlas".

"Estamos entonces proponiendo estructuras nuevas, que nos ayuden a tener un Estado más ágil, más atento, más preparado para gestionar mejor, lo que significa solucionar los problemas de la gente", remarcó.