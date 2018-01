Martín Mansilla es campeón y en la última venció José Costamagna

La categoría más representativa del deporte motor regional tuvo el cierre que se merecía en la noche del domingo. Todos los planetas se alinearon en una jornada memorable, que arrancó en el atardecer con el reconocimiento a Pablo Novara y finalizó a la medianoche con la consagración de Martín Mansilla.Entre uno y otro acontecimiento, el público, que respondió masivamente a la convocatoria de la Asociación Midgets del Litoral, disfrutó de un espectáculo brillante en todos los aspectos.El marco, como quedó expresado, fue una de las notas salientes del "Premio Coronación", al venderse más de mil entradas, de acuerdo con el informe suministrado a LA OPINION por los responsables de atender la boletería, en el ingreso al Predio de Deporte Motor "Octavio Bessone". Y está claro que los aficionados que concurrieron tuvieron su recompensa.El impecable estado que presentó el circuito "Juan F. B. Basso" fue otro de los puntos altos de una programación mecánica que además merece rescatarse por el dinamismo de su trámite y por el respeto de los horarios que se habían establecido en el cronograma oficial.La organización estuvo a la altura de las circunstancias y en la previa de la final alcanzó su máximo lucimiento cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo vilense para otorgarle un colorido especial a la última fecha del Torneo Oficial "50° Aniversario".En lo deportivo, no hubo lugar para ningún tipo de sorpresa en la definición, toda vez que Martín Mansilla hizo valer su innegable condición de favorito. El piloto de Sunchales llegó con una diferencia tranquilizadora y con la posibilidad de administrarla. Después de haber recuperado algunos lugares en su respectiva serie y de tener a la fortuna como aliada a poco de iniciarse su semifinal, cuando zafó de la única situación incómoda a lo largo de toda la noche, accedió a la final. Luego de esas instancias, ya se tenía la certeza que Cristian Molardo no sería rival en la lucha por el campeonato. Después, quedaría marginado de esa opción Leandro Giraudo en una prefinal que lo vio luchando hasta el banderazo cuadriculado por un lugar entre los dieciséis mejores.Su único retador, al momento de iniciarse la competencia más esperada, era Luciano Correnti, que hasta ese momento se perfilaba como candidato a quedarse con la victoria necesaria y mantenía bien arriba su ilusión de conseguir el título más preciado del automovilismo regional.Pero la tarea de Mansilla se simplificó prematuramente. En un incidente, de los que son recurrentes en la categoría, una serie de roces le allanaron el camino a su legítima consagración. Desde el quinto lugar, que logró capturar tras superar a Correnti, se limitó a cuidar la confiable planta impulsora que le entregó Fabio Gauchat para completar el recorrido sin sobresaltos y desatar un festejo tan emotivo como interminable.Ese que compartió rodeado del cariño de su gente y de sus propios colegas, quienes se acercaron para reconocerlo en pleno festejo como el mejor del Torneo Oficial "50° Aniversario".Varios minutos transcurrieron entre la oficialización de su primer campeonato, hasta que lo entrevistó LA OPINION. Todavía seguía escuchándose en la noche apacible, el grito de ¡Dale Campeón!, cuando Martín insistió con la misma convicción de un tiempo atrás, que "no voy a seguir en el Midgets del Litoral, lo dije en su momento y hoy lo repito, nada tiene que ver con el resultado final porque era una decisión que había tomado y la voy a respetar", aunque luego dejó una puerta abierta al expresar que "no descarto la posibilidad de correr el Nacional si se confirma la disputa de la segunda edición, porque sería una motivación especial y me gustaría estar representando a nuestra categoría".Martín Mansilla fue el gran protagonista de la noche. No quedan dudas, porque en cualquier definición, el que logra quedarse con el premio mayor es el que se destaca por sobre los demás. En este caso, el subcampeonato de Cristian Molardo y el tercer escalón del podio en el certamen de Luciano Correnti, también ameritan una mención destacada.Pero de ninguna manera puede soslayarse lo ocurrido en la final del "Premio Coronación", que tuvo un contenido de altísimo voltaje emocional.Luis Walker impuso su ritmo hasta superar el meridiano de la carrera. Con la inquietante presencia del reaparecido y siempre vigente José Luis Costamagna, que luego de un par de intentos de aproximación lo pudo quebrar para saltar al liderazgo en una maniobra quirúrgica.Esa variante fue la más significativa, pero no la única que se registró en las posiciones de vanguardia, toda vez que Molardo le pudo ganar la pulseada a Néstor Bosio para quedarse con el tercer lugar en el "Premio Coronación" y el segundo en el Torneo Oficial "50° Aniversario".Los otros habitantes del podio fueron Mansilla y Correnti, que terminaron cerrando sus mejores temporadas en el Midgets del Litoral tras haber protagonizado una definición apasionante en una noche que será recordada por mucho tiempo y en la que se puso de manifiesto que la categoría sigue más viva que nunca.Treinta y cinco pilotos registraron sus inscripciones y las clasificaciones oficiales son las que proporcionamos en el siguiente informe:1° Hernán Calvi, a 86,717 Km/h; 2° Nicolás Scándalo; 3° Martín Ferrari; 4° Cristian Perusia y 5° Sergio Baima.1° Néstor Bosio, a 85,745 Km/h; 2° Rodrigo Peretto; 3° Hernán Filippi; 4° Jorge Lovera y 5° Henry Merke.1° Cristian Molardo, a 85,430 Km/h; 2° Matías Audino; 3° Arturo Funes; 4° Fernando Ramírez y 5° Gustavo García.1° Luciano Correnti, a 86,027 Km/h; 2° Cristian Mattioli; 3° Jorge Walker; 4° Nicolás Valentini y 5° Alejandro Maletto.1° Luis Walker, a 86,079 Km/h; 2° José Luis Costamagna; 3° Leandro Giraudo; 4° Martín Mansilla y 5° Diego Haspert.1° Cristian Molardo, a 76,235 Km/h (atípica); 2° Rodrigo Peretto; 3° Walter Zenklusen; 4° Jorge Lovera; 5° Luis Kunz y 6° Hernán Calvi.1° Luis Walker, a 86,752 Km/h; 2° José Luis Costamagna; 3° Henry Merke; 4° Matías Audino; 5° Cristian Perusia y 6° Diego Bruera.1° Luciano Correnti, a 85,168 Km/h; 2° Ezequiel García; 3° Maximiliano Gallo; 4° Arturo Funes; 5° Alejandro Maletto y 6° Leandro Giraudo.1° Néstor Bosio, a 84,410 Km/h; 2° Martín Mansilla; 3° Hernán Filippi; 4° Nicolás Scándalo; 5° Fernando Ramírez y 6° Diego Haspert.1° Nicolás Scándalo, a 84,893 Km/h; 2° Luis Kunz; 3° Leandro Giraudo; 4° Cristian Perusia; 5° Jorge Walker y 6° Arturo Funes.1° Matías Audino, a 85,460 Km/h; 2° Jorge Lovera; 3° Diego Haspert; 4° Sergio Baima; 5° Diego Bruera y 6° Vanesa Foschia.1° José Luis Costamagna, a 86,081 Km/h; 2° Luis Walker; 3° Cristian Molardo; 4° Néstor Bosio; 5° Martín Mansilla; 6° Luciano Correnti; 7° Ezequiel García; 8° Nicolás Scándalo; 9° Rodrigo Peretto; 10° Matías Audino; 11° Walter Zenklusen; 12° Maximiliano Gallo; 13° Henry Merke; 14° Hernán Filippi; 15° Jorge Lovera y 16° Luis Kunz.