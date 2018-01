Otra vez tiran basura en un camino rural

Lamentablemente, en la tarde de ayer otra vez arrojaron basura en un camino rural en el sector sur de nuestra ciudad (cerca del barrio 2 de Abril), más específicamente en el camino 15 entre las calles Beltramino y Río de Janeiro, unos mil metros al sur del camino paralelo a Marchini.

"Esto es de terror, arrojaron toda la basura (bolsas con restos de escombros) sobre el camino público. No es la primera vez que esto ocurre sino que ya son decenas de veces. A esta gente no le gustaría que le tiren los residuos frente a su casa", expresó muy indignado el productor rafaelino Fernando Belinde, quien tiene campo muy cerca del lugar, ante la consulta de un cronista de LA OPINION.

Y agregó: "Es un camino público transitado por fleteros de leche fluida, camiones que transportan hacienda y cereales. Productores agropecuarios, tractoristas con maquinarias, veterinarios, vendedores de insumos... Gente de trabajo que encima debemos renegar por las molestias que ocasiona personas muy mal educadas".

Mandó varios fotos (una de ellas sale publicada en esta página) al intendente Luis Castellano, a los concejales Lisandro Mársico, Lalo Bonino, Hugo Menossi y a personal de Control Público del Municipio. "Ellos colaboran para resolver esta problemática, pero la denuncia policial no sirve. Y en estas circunstancias, personal municipal viene a limpiar rápidamente", expresó.

Actualmente, el Municipio presta su sistema de recolección de basura en forma diaria, mensual dividido en cuatro sectores y en la Estación Clasificadora de Residuos frente al cementerio municipal. Al respecto, Belinde opinó que "en el futuro nuestra ciudad debería contar con tres estaciones de clasificación de residuos en los puntos cardinales Este, Norte y Sur".

A decir verdad, todavía hay gente malvada que no repara en el mal que le ocasiona al medio ambiente, pero el Municipio tiene que actuar con su poder de policía para sancionar a estos irresponsables ciudadanos.