Para Macri, "Moyano no debe ponerse nervioso"

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Mauricio Macri mantuvo ayer un durísimo cruce con el líder camionero Hugo Moyano, a quien le reclamó que se defienda en la Justicia en lugar de "ponerse nervioso" y "meterse con una persona de 87 años que está retirada", en alusión a su padre, Franco Macri."Es insólito que usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años que se encuentra retirada. Debería ser consciente que con la reforma previsional que ha impulsado, su Gobierno no sólo se ha ´metido´, sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados que también se encuentran retirados después de haber trabajado dignamente toda su vida y no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su padre, acogido por las riquezas que pudo acumular con sus empresas y en algunos casos contratando con el Estado", fue la respuesta del ex líder de la CGT.Este nuevo cortocircuito entre ambos se produjo en un pico de tensión alcanzado en los últimos días con el avance de causas judiciales contra la familia del camionero, entre ellas una por "asociación ilícita" y "fraude" contra Independiente, el club que preside; otra por "lavado de dinero" en la compra de propiedades en Parque Leloir; otra por presuntas facturas truchas sobre Camioneros y los Gastronómicos de Luis Barrionuevo que detectó la AFIP y otra por "evasión y lavado" por 4.000 millones de pesos en la empresa OCA.El mandatario negó en este marco que exista una persecución contra gremialistas por parte del Gobierno y le respondió a Moyano, quien había advertido la semana pasada que si era detenido debía estar en una celda junto Franco Macri."Moyano no tiene que ponerse nervioso, tiene que ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden. Y menos meterse con una persona de 87 años que está retirada, tranquilamente en su casa", señaló Macri.Al respecto, agregó: "No hay persecución contra gremialistas, eso es falso. Lo que hay en Argentina hoy es una justicia que despierta a actuar con independencia, a tratar de ver que se respete la ley. Por eso estos casos escandalosos de abusos de algunos sindicalistas".En declaraciones formuladas a radio Mitre poco después de anunciar la reducción del 25 por ciento de cargos políticos en el Poder Ejecutivo, el Presidente llamo al ex líder de la CGT a colaborar para contribuir a generar "una Argentina más productiva".LA REPLICAPor su parte, Moyano respondió mediante una carta que se encargó de difundir en las redes sociales su hijo y abogado de la CGT, "Huguito", en la que consideró "insólito" que el mandatario "se sienta molesto" por referirse a una persona de 87 años y señaló que debería "ser consciente de que con la reforma previsional que ha impulsado su Gobierno no solo se ha metido, sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados"."Padres, madres y abuelos de todos los argentinos que también se encuentran retirados después de haber trabajado dignamente toda su vida y no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su Padre, acogido por las riquezas que pudo acumular con sus empresas y en algunos casos contratando con el Estado", disparó el secretario general de Camioneros.Y, en la misiva, agregó: "Usted se ha metido con todos ellos, entre los que se encuentra mi madre que actualmente tiene 100 años, y que si no fuera por la ayuda familiar no podría tener una vejez digna".Sobre sus causas judiciales, Moyano sostuvo que "todas las veces" que tuvo que pasar por la Justicia "han sido por denuncias falsas que nunca llegaron a ninguna condena". "Incluso ambos tenemos el honor de contar con una denunciante en común: la señora (Graciela) Ocaña, quien lo ha denunciado por corrupción y ha celebrado su procesamiento por las escuchas ilegales (tuit que tuvo que borrar cuando fue contratada por usted)", agregó el gremialista en alusión a la actual diputada de Cambiemos.Ante el frente judicial que afronta, Moyano convocó a una marcha de Camioneros contra el Gobierno para el 22 de febrero y además realizará un plenario este jueves para comenzar a organizar los detalles de esa movilización que hará en "defensa del convenio colectivo de trabajo" del sector y por "la preservación del empleo y mejoras salariales".