Rossi suena como candidato en 2019

Sin bigote, de novio con Carmela, la hija de Leopoldo Moreau, Agustín Rossi fue uno de los protagonistas de las comidillas políticas de este verano. Pero su look y su vida amorosa no son los únicos temas por los que generó comentarios. Cada vez más valorado por Cristina Kirchner y su entorno, sus acciones registran un alza sostenida en el universo kirchnerista, donde ya suena como posible candidato para 2019.En la tarjeta de puntos que acumula el jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) se cuentan el protagonismo que tuvo en el debate de la reforma previsional, el buen momento que atraviesa su relación con Cristina, la escasa resistencia que despierta en otros sectores del peronismo, la ausencia de enemigos internos y el rol que asumió como vocero público del kirchnerismo."Por debajo del liderazgo estratégico de Cristina, Agustín ejerce la jefatura política del espacio en el día a día. Ocupa un lugar que antes estaba vacío. Es la persona justa para esta etapa", dijo un dirigente de peso de La Cámpora, que contó que el diálogo entre el santafesino y la expresidenta es "permanente", escribió Gabriel Sued ayer en La Nación.En el cristinismo destacan que, sin dejar de reivindicar su pertenencia orgánica al PJ, Rossi no duda en defender a los ex funcionarios kirchneristas detenidos. Dicen también que hizo una "elección excelente" en Santa Fe, pese a que quedó segundo detrás de Cambiemos. Argumentan que se impuso en las PASO ante la ex jueza Alejandra Rodenas con el FPV como fuerza más votada, que mantuvo el caudal electoral del frente en las elecciones generales y que superó la barrera de los 25 puntos, muy por encima del 22% que había registrado en 2011, en el mejor momento del kirchnerismo.Sin ánimo de minimizarlo, otros dirigentes kirchneristas relativizan el papel que desempeña. "El kirchnerismo es Cristina. Agustín tiene peso solo en tanto delegado de Cristina en la Cámara de Diputados", dijo un dirigente de muy buena sintonía con la ex presidenta. "Además, no tiene relación cotidiana con las orgas ni con los intendentes. Es un tipo muy importante, pero su jefatura se circunscribe a la Cámara de Diputados", agregó.Le achacan no haber ganado nunca una elección en su provincia y sostienen que ante una eventual ausencia de Cristina lo más recomendable para conocer la línea política del espacio sigue siendo hablar con Máximo Kirchner.Sin entrar en polémicas, Rossi repite que no está trabajando para una candidatura. "Mi candidata para 2019 es Cristina", dijo. "Toda mi energía política está puesta en que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día de la derecha en la Casa Rosada", agregó.Evita descartar una postulación nacional y aclara que no competirá por la gobernación de Santa Fe. Ese lugar es codiciado por el, un peronista no kirchnerista con el que Rossi mantiene una relación civilizada. "Es una decisión inteligente, porque así esquiva el desgaste que le generaría la disputa en el territorio", analizó un kirchnerista puro. "Tampoco genera celos entre los intendentes porque no es de la provincia de Buenos Aires", agregó.Los dirigentes que aceptan compartir sus hipótesis para 2019 lo imaginan como posible integrante de la fórmula presidencial. "Si ella juega, él sería un excelente vice", especuló uno de ellos. Si Cristina decidiera correrse de la competencia, "Rossi podría ser el candidato de Unidad Ciudadana en una gran PASO opositora". Con menos fuerza, otros nombres que también suenan son Kicillof y Capitanich.Con la cabeza puesta en sus objetivos inmediatos, Rossi se va a instalar esta semana en su despacho del tercer piso de la Cámara de Diputados. Ya inició gestiones con los jefes del resto de las bancadas opositoras para coordinar una estrategia contra el megadecreto que dictó Macri a principios de mes. La semana que viene tiene agendado el segundo encuentro de una mesa de reunificación peronista de la que también participan dirigentes que responden a Randazzo y Massa. Para despedir enero, compartió un acto en la peatonal de Mar del Plata con la camporista Fernanda Raverta y con Moreau, colega en Diputados y suegro.