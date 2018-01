Nadie gana el Quini y el pozo es millonario

"¿Qué hacés si ganás 133 millones?", preguntó un agenciero a un apostador ayer a la tarde mientras le cobraba dos tickets para el sorteo del Quini 6 de este miércoles. En la vereda de la agencia la pizarra anuncia que el pozo total para la jugada de mañana trepa a los 215 millones de pesos, pero sin duda que el premio de 133 millones de la Modalidad Revancha es el objeto del deseo de todos. "Salir de pobre, dejar de laburar, irme a vivir a una playa del Caribe", respondió el apostador con cara de salir del trabajo un lunes, sintetizando la ilusión de muchos.Lotería de Santa Fe informó que en el Sorteo del Concurso N° 2536 realizado el domingo por la noche no se registraron ganadores, lo que permite entonces batir nuevamente el récord del premio total incluyendo los pozos de las distintas modalidades.El último pozo total estimado más alto del Quini 6 data del 6/09/17 cuando se puso en juego la suma de $ 207 millones para el Sorteo N° 2496.De acuerdo al organismo, los estimados individuales quedan desglosados de la siguiente manera: el “Tradicional Primer Sorteo” se viene con $ 58 millones, el “Tradicional La Segunda” ofrece $ 18 millones, la “Revancha” lidera con $ 133 millones. Por su parte el “Siempre Sale” se viene un pozo de $ 3 millones al igual que el “Extra”."Se nota un mayor número de jugadas esta semana. Es difícil acertar seis números, pero no imposible. Y la esperanza es lo último que se pierde, esa ilusión de preguntarse ¿por qué no me puede tocar una vez a mí?", reflexionó el agenciero ante una consulta de este Diario. "Sin duda que ese pozo de 133 millones funciona como el dulce de leche para las moscas, es mucha pero mucha plata, no te la imaginás", agregó.Las apuestas -que se estiman en más de 1.700.000- para intentar hacerse millonarios podrán realizarse hasta las 19:30 hs. de este miércoles en las agencias oficiales de la institución por un valor de $ 35 el ticket. El sorteo podrá verse el miércoles 31 de enero a las 21:15 hs en directo por Crónica TV para todo el país, las señales locales de Canal 13 (Santa Fe) y Canal 9 (Paraná) y escúchelo por radio en LT9 Radio Brigadier López de Santa Fe.PREMIOS MAS ALTOSLotería de Santa Fe hizo una búsqueda estadística para seleccionar los premios más altos hasta ahora entregados:-Durante el Sorteo del Concurso N° 2496 del 10/9/17 cuatro apostadores se repartieron la suma de $ 108.974.581,63 correspondiéndoles a cada uno un premio de $ 27.243.645,41. Los apostadores compraron su apuesta en las provincias de Misiones, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Córdoba.-En el Sorteo del Concurso N° 2336 del 28/2/16 dos ganadores se repartieron la suma de $ 78.175.235,17 en la Revancha con apuestas de las Ag. 208/00 de Corrientes (Ctes) y Ag. 10678/00 de Córdoba (Cba).-Fue durante el Sorteo N° 2251 del 6/5/2015 se registró un ganador con seis aciertos de la Revancha que se adjudicó la suma de $ 72.752.309,11 con un ticket comprado en la Ag. 72732/00 de La Plata (Bs As)-Durante el Sorteo N° 2161 del 25/06/2014 un apostador se llevó $ 65.895.873,25 con un ticket comprado en la Ag. 72804/00 de Lomas del Mirador (Bs As).-Durante el Sorteo N° 2422 del 26/12/16 de la Revancha dos apostadores se repartieron la suma de $ 62.171.791,70 con tickets de las Ag. 71140/00 de Quilmes (Bs As) y la Ag. 53/00 de Villaguay (E.R.)BRINCO VACANTELa fortuna parece esquiva para los sorteos de la Lotería de Santa Fe porque ni en el Quini ni en el Brinco hubo ganadores durante el fin de semana. En el caso del último juego mencionado ofrece ahora un pozo de $ 27 millones para el próximo domingo.El valor de la apuesta continúa en $ 15 el ticket y permite participar del sorteo de los 10 premios especiales adicionales de $ 24.000 anuales pagaderos en 12 cuotas de $ 2000 por mes sin costo extra.