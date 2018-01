En la Provincia, "probablemente"

El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, manifestó que en la estructura del Poder Ejecutivo provincial "probablemente existan" familiares de funcionarios públicos, aunque afirmó que desconoce casos particulares. La declaración la realizó tras ser consultado por las últimas medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri, quien pretende recortar los puestos jerárquicos nacionales, congelar sueldos y eliminar el nepotismo en el Estado. También sugirió que no habrá techo a las paritarias que se avecinan.Saglione expresó que "probablemente" Macri busque que sus anuncios sean imitados por las administraciones provinciales. "Es importante que el gobierno nacional reconozca que desde el inicio de su gestión incrementó considerablemente la planta política. Más aún las secretarías, subsecretarías. Y los niveles salariales están largamente por encima de Santa Fe. Creo que en ese marco tiene espacio para una reducción", disparó.Consultado sobre la eliminación de familiares de funcionarios provinciales de cargos públicos, dijo: "Probablemente existan. Desconozco si hay casos particulares".PARITARIA RESPONSABLECon respecto a la sugerencia hecha por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que los aumentos salariales no sean por encima del 15 por ciento, aseguró que en Santa Fe esa condición "le quita contenido a la negociación paritaria". "El techo no es un porcentaje. Es aquel que permita garantizar la sostenibilidad financiera de su pago. Nosotros decimos que no hay peor aumento que aquel que no se está en condiciones de pagar", concluyó. (Fuente: Rosario3.com)