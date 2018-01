Fuerte apoyo de Macri al ministro de Trabajo

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Mauricio Macri brindó ayer un contundente respaldo al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tras el escándalo con la empleada doméstica de su familia, al afirmar que "reconoció el error y pidió disculpas", mientras que destacó que el funcionario ha tenido un desempeño "muy bueno" en su área.

De esta forma, el mandatario ratificó a Triaca en su cargo en la misma jornada en la que el funcionario retomó la gestión tras pasar unos días de vacaciones en Chapadmalal, en medio de la polémica que lo tuvo en el ojo de la tormenta.

Macri admitió que el funcionario cometió un "error" al haber nombrado a personas de su círculo de confianza en la intervención en el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), pero valoró que haya pedido disculpas públicas y aseguró que su trabajo en ese gremio "ha sido impecable".

"Triaca reconoció el error, pidió disculpas, algo que valoro. Claramente lo que se hizo en términos de intervención se hizo bien. Se limpió, se hizo una elección transparente, hasta con voto electrónico, se eligieron nuevas autoridades. Y el ´Caballo´ Suárez fue. El trabajo de fondo del Ministerio de Trabajo ha sido impecable", resaltó. Y agregó: "Sentimos que el trabajo que ha hecho el Ministerio en la batalla por la transparencia con sindicatos, que se pasaron de la raya de lo que debe ser una relación transparente en defensa de los derechos de los trabajadores y se transformaron en organizaciones cuasi mafiosas en beneficios de sus líderes, ha sido muy bueno".

De todos modos, Macri advirtió que existe una "nueva vara en la Argentina" y que ya "no alcanza" con justificar un nombramiento con el pretexto de que se trata de "una persona de confianza".

"Claramente, en esta nueva vara, no alcanza decir que ´como necesitábamos una persona de confianza, nombramos a fulanita, que yo conocía´. Tenemos que estar mucho más precisos y tener capacidad de mostrar probadamente las calificaciones de esa persona. No alcanza con decir que es amiga, conocida, o empleada de tu casa", sentenció.

Con esas declaraciones, el jefe de Estado alejó la posibilidad de que Triaca de un paso al costado en lo inmediato, en medio de versiones que indicaban que el ministro estaba en la cuerda floja.

Con el escándalo de Triaca como telón de fondo, la primera medida que anunció el Presidente al retomar la actividad oficial en la Argentina tras su vuelta de Europa fue la prohibición para que familiares de ministros puedan formar parte del Gobierno.