“Quiero a García o Pacquiao”, dijo el campeón Matthysse

El chubutense Lucas Matthysse valoró ayer "el esfuerzo y el sacrificio" que realizó para ser el flamante campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y se alejó de la polémica envuelta tras su nocaut en el octavo round al tailandés Tewa Kiram, en el Forum de Los Angeles, el pasado sábado. "Era un rival medio desconocido, que venía invicto, pero lo importante es que conseguí el resultado y el esfuerzo y el sacrificio valieron la pena", remarcó Matthysse (39-4, 36 KOs), en el aeropuerto de Ezeiza, al regresar este lunes por la mañana a la Argentina. El patagónico, si bien admitió que no hizo una buena pelea, logró derribar dos veces a su rival -un ex peleador de Muay Thai- y se quedó por primera vez con el cetro de manera absoluta. Es que Matthysse había logrado el título interino CMB (2013) de los súperligeros, y con esta victoria se le abren múltiples oportunidades para pelear con boxeadores de la talla del mexicano Danny García o el tailandés Manny Pacquiao. "Ahora soy campeón y ojalá venga alguna pelea con los mejores de la categoría welter, que es una categoría muy fuerte donde hay buenos rivales y ahora siendo campeón puedo enfrentarme con cualquiera de ellos. Ojalá tenga alguna defensa en la Argentina o Estados Unidos o en cualquier lado", explicó en declaraciones a TyC Sports.Matthysse no quiso entrar en la polémica que rondó su nocaut técnico en el octavo asalto, luego que a través de las redes sociales surgieron dudas respecto de la forma en que Tewa Kiram quedó tendido en la lona. Los videos que se replicaron a través de la red social Twitter reflejaron que antes del octavo round, los ayudantes del tailandés le aplicaron un producto que llamó la atención del supervisor de esta esquina. Este se lo pidió a los segundos del tailandés, llamó al árbitro de la pelea para que la examine y enseguida sonó la campana que dio inicio al asalto donde Matthysse le aplicó un jab de zurda en el mentón a su rival, que igualmente tardó bastante en caer en una situación que levantó sospechas. Igualmente, tras ser examinado por el médico de la Comisión de Boxeo de California, Kiram fue llevado de urgencia a un hospital. Lo cierto es que Matthysse quiere ahora "descansar un par de semanas", antes de ponerse a pensar en su futuro, que lo tendrá en algunos meses otra vez arriba del ring. "Ahora a descansar un par de semanas con la familia, darle un abrazo a mi hija, y volver a los entrenamientos para empezar a preparar, pero no tenemos fecha de nada todavía", finalizó.Luego de la postergación de la contienda por el título mundial gallo OMB por la lesión del campeón sudafricano Zolani Tete, el "Huracán" tendrá la chance de hacer una pelea en el marco de su preparación en el gimnasio "Abel Sastre" de Puerto Madryn. Fue confirmado en las últimas horas que el venezolano Jesús "Gazú" Vargas(16-11-1, 12KOs), que ya enfrentó al "Huracán" el pasado 19 de febrero de 2016 también en la ciudad portuaria, será el rival de Omar Andrés Narváez. En aquella ocasión, el ex campeón mundial mosca y supermosca ganó por KOT8, en el mismo escenario donde se verán las caras el sábado 3 de febrero. Esta será una pelea que le servirá al púgil trelewense para continuar la puesta a punto para la pelea ante Zolani Tete, que podría ser en abril próximo en Belfast, Irlanda, cuando intente ser el primer argentino en ceñirse tres coronas mundiales en diferentes categorías.El platense Ezequiel Maderna destronó al pampeano Martín Ríos y recuperó el título de campeón argentino en la categoría supermediano, al vencerlo por puntos con decisión unánime en una pelea a diez rounds disputada el sábado por la noche en Mar del Plata. Dos jurados coincidieron con tarjetas de 99-95 y el restante dictaminó 99-96 al cabo de la revancha celebrada en el gimnasio del club Once Unidos. El 4 de febrero del año pasado Ríos le había quitado el cinturón a «El Olímpico» Maderna con un controversial fallo dividido en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Con esta victoria, Maderna (31 años), actual campeón latino mediopesado CMB y ex representante argentino en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, elevó su foja a 26-4-0, con 16 nocauts. «El Terrible» Ríos (25) quedó con un récord de 22-14-4/12 ko y 1 sin decisión.